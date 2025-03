Zadrževanje ob priljubljenem jezeru je lahko nevarno

Ciano SLO, kjer skupina (mikro)biologov spremlja ekološko stanje celinskih voda, priporoča previdnost vsem obiskovalcem Gradiškega jezera. V petek so od obiskovalke Gradiškega jezera prejeli fotografijo gošče na gladini jezera, ki jo je ekipa mikroskroskopsko pregledala in ugotovila, da prevladuje cianobakterija iz rodu Oscillatoria, ki je potencialni proizvajalec cianotoksionov.​

"V petek nam je obiskovalka Gradiškega jezera poslala spodnjo fotografijo, kjer lahko vidimo plavajočo goščo. Izvedli smo mikroskopski pregled gošče in ugotovili, da v gošči prevladuje cianobakterija iz rodu Oscillatoria (na fotografijah), ki je (kot je znano iz literature) tudi potencialni proizvajalec cianotoksinov," so zapisali na Ciano SLO.

Dodali so, da bodo v laboratoriju v najkrajšem možnem času izvedli molekularne analize, ki bodo podale informacijo o cianotoksinskem potencialu, torej o prisotnosti genov, ki v specifičnih pogojih lahko tvorijo toksine.

Dokler rezultati ne bodo znani, pa priporočajo previdnost vsem obiskovalcem jezera, predvsem tudi štirinožnim.

Kaj so cianobakterije?

Cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki izvajajo fotosintezo in tako proizvajajo kisik, pojasnjujejo na Ciano SLO. Gre za bakterije, ki so prisotne skoraj v vseh vodnih ekosistemih. Večina cianobakterij v svojih celicah proizvaja različne snovi, ki jim pomagajo preživeti. Številne od njih so koristne za ljudi, medtem ko so cianotoksini lahko strupeni. Nekateri so po strupenosti primerljivi celo s strupom zelene mušnice ali kobre. "Vendar v okolju ne najdemo dovolj visokih koncentracij za akutno zastrupitev ljudi. Bolj zaskrbljujoča je dolgoročna izpostavljenost, ki je lahko povezana s poškodbami DNK, nastankom tumorjev ali nevrodegenerativnih bolezni," še pojasnjujejo.

V kolikor se cianobakterije v vodi prekomerno namnožijo, se lahko v okolje sproščajo cianotoksini. Prepoznati jih je mogoče po zeleni, rjavi ali škrlatni plasti na površini vode. Lahko je prisotno tudi večje število poginulih rib ali drugih organizmov v vodi.

Na Ciano SLO so pripravili naslednje ukrepe:

Projekt Ciano SLO je zaživel januarja 2022 z namenom povečanja vključenosti državljanov v spremljanje stanja vodnih teles v Sloveniji. Gre za majhno skupino (mikro)biologov, ki sodeluje tudi z dijaki in študenti različnih smeri. Spremljajo ekološko stanje celinskih voda na podlagi alg in cianobakterij, preučujejo vpliv različnih strupenih snovi na alge in cianobakterije. V zadnjem času pa se v največji meri posvečajo novim metodam za zaznavanje strupenih cianobakterij v površnih vodah.