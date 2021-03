Poleti 2016 se je D. Š. v enem izmed športnih društev v Ljubljani neprimerno vedel do takrat mladoletnega dekleta. Kot piše v sodbi, ki jo je vodilo Okrožno sodišče v Ljubljani pod vodstvom sodnice Deje Kozjak, je D. Š. kot fizioterapevt mladoletnici najprej masiral stopala, in sicer tako, da ji je rekel naj se uleže na trebuh, nato je z gibi prišel do njene zadnjice. Kot navaja sodba, ji je rekel, naj sleče majico in odpne modrček. Dekletu je nato rekel, naj gre na kolena, rekoč, da je to bolje za hrbtenico.

Pogojna kazen

Hlače ji je dal še bolj dol in se je dotikal. Nato ji je rekel, naj se obrne, in ji dal zelo majhno brisačo, da si je zakrila prsi. Dotike je nadaljeval z masiranjem po trebuhu, in sicer tako, da je brisača zdrsnila in je lahko videl dekletove prsi. Mladoletnice se je dotikal po predelu nog in intimnih predelov ter šel z rokama tudi pod spodnjice. Masiral jo je tudi po vratu in rokah. Ob odhodu iz prostora jo je D. Š. ustavil in ji dal dva poljuba, na predelu ust in lic.

Sodnica Kozjakova je prisodila, da je D. Š. s tem dogodkom storil kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Sodišče mu je izreklo pogojno obsodbo, in sicer eno leto pogojne zaporne kazni, ki pa ne bo izrečena, če v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Ravno tako bo moral obtoženec oškodovani mladoletnici plačati premoženjskopravni zahtevek v višini 800 evrov.

Ja pomeni ja

Čeprav se je omenjeni primer zgodil leta 2016, sodni epilog pa je doživel štiri leta pozneje, na primer opozarjamo ob nedavnih dogodkih, ki so razkrili primere spolnega nadlegovanja študentk na ljubljanskih fakultetah. Vlada je sicer na seji prejšnji teden določila besedilo predloga novele kazenskega zakonika, ki pri posegih v spolno nedotakljivost prinaša model "ja pomeni ja".

Predlog prinaša spremembe pri definiciji kaznivega dejanja posilstva. Foto: STA Predlog novele prinaša nova prva odstavka 170. in 171. člena kazenskega zakonika, ki določata kaznivi dejanji posilstva in spolnega nasilja. Oba predlagana nova odstavka pomenita inkriminacijo posega v spolno samoodločbo osebe brez njene predhodne privolitve, kar je odmik od veljavnega modela prisile.

"Za obstoj kaznivega dejanja posilstva ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo ali zagroziti, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, saj mora žrtev pred kakršnimkoli spolnim dejanjem s tem soglašati in svojo privolitev konkludentno ali z besedami izraziti," piše v sporočilu po seji vlade.

Privolitev je po predlogu novele opredeljena kot posledica svobodne volje osebe, kar pomeni, da ne sme biti podrejena kakršnimkoli prisilnim okoliščinam v zvezi s svojo voljo. Dodan je tudi pogoj, v skladu s katerim mora biti oseba sposobna sprejeti tako odločitev za spolnost. S tem so izločeni primeri žrtev, ki so mlajše od 15 let, v zvezi s katerimi se domneva, da soglasja k spolnosti ne morejo podati.