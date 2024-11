Za objekte s seznama za rušenje izplačano 7,5 milijona evrov odškodnin

Država je do zdaj 22 lastnikom objektov, ki so se odločili za izplačilo odškodnin, potem ko so pristojni njihove domove zaradi ogroženosti po lanski avgustovski ujmi umestili na seznam za odstranitev, izplačala približno 7,5 milijona evrov odškodnin. Trenutno je v teku še izplačilo odškodnin 34 lastnikom.

Kot je v današnji izjavi medijem poudaril vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, so prvo odškodnino izplačali že konec oktobra, kar je bilo prej, kot so načrtovali. "Vse priprave pogodb trenutno potekajo tekoče, brez zastojev. Za zdaj nimamo večjih izzivov in tudi izplačila potekajo v skladu s pogodbami. To pomeni, da so izplačila izvedena najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi podpisa pogodbene stranke. Do zdaj smo se držali teh rokov, verjamem, da bo tako potekalo tudi v prihodnje," je izpostavil.

Pristojni so v veliki večini zaključili tudi postopke cenitev za vseh 258 objektov, za katere je vlada na začetku oktobra potrdila sklep o odstranitvi. Med lastniki omenjenih objektov se jih še vedno večina odloča za izplačilo odškodnin. Do danes je bilo z njimi podpisanih 82 pogodb za odkup ogroženih objektov.

Vsa izplačila morda do konca marca 2025

Po pričakovanjih Šefica bi bile lahko vse odškodnine izplačane v prvih treh mesecih prihodnjega leta. "Nekaj izzivov pri tem je še vedno glede neurejenosti zemljiškoknjižnih zadev, kot so vpisi hipotek, zaznamb, ki jih je treba urediti, in v teh primerih se lahko postopki tudi nekoliko zavlečejo. Na to smo lastnike opozarjali že na individualnih pogovorih v začetku leta. Nekateri so to že uredili, nekateri pa urejajo zdaj," je priznal Šefic.

Glede interesa lastnikov objektov za nadomestitveno gradnjo je po zadnjih informacijah takšnih primerov manj kot deset. V vladni službi za obnovo po poplavah tako ocenjujejo, da bo glavnina njihovih aktivnosti v prihodnje usmerjena v zagotavljanje varnih nadomestitvenih zemljišč za upravičence, pri čemer v zadnjih mesecih sodelujejo z lokalnimi skupnostmi in ministrstvom za naravne vire. Glede iskanja parcel za nove domove ugotavljajo, da je kar nekaj ljudi že našlo svoje rešitve, ostalim pa pomagajo prek usklajevanj z občinami.

Dodatno ogroženih 70 objektov

Glede več kot 70 objektov, ki so jih dodatno prepoznali za ogrožene, pa je Šefic pojasnil, da je svet za obnovo za 35 objektov, ki se nahajajo v naselju Pohrastnik v občini Šoštanj, potrdil strokovna mnenja, ki se trenutno pripravljajo za javno razgrnitev. "Računamo, da bomo do konca leta, če bo vse teklo tako kot do zdaj, lahko vladi že predlagali ustrezne sklepe," je prepričan Šefic.

Poleg tega so danes prejeli tudi 13 dopolnjenih strokovnih mnenj državne tehnične pisarne za objekte v drugih občinah, ki gredo po ustaljenem postopku najprej v potrditev na svet za obnovo, v nadaljevanju pa sledita njihova javna razgrnitev in dokončni sprejem na vladi. "Strokovna mnenja za ostale objekte so bila pripravljena, vendar smo jih dali v dopolnitev. Končne številke ta trenutek še ne morem povedati, ker vztrajamo, da so ta mnenja res kakovostna," je bil jasen Šefic.

Nekaj je tudi začasnih ukrepov

Za 85 objektov, ki so bili umaknjeni s seznama za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti po lanski ujmi, pa so še vedno v teku usklajevanja glede kratkoročnih ukrepov za zaščito pred morebitnimi novimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. "Nekateri praktični ukrepi so bili že dogovorjeni, so pa potem še strokovni ukrepi – morda ponekod začasni nasipi, kakšne druge regulacije in tako naprej –, glede katerih mora stroka povedati, kaj je mogoče oz. kaj je smiselno narediti. Pri tem je treba upoštevati tudi, da ti začasni ukrepi ne vplivajo negativno na naselja gor- ali dolvodno," je opozoril Šefic.

Kot je še izpostavil, se v vladni službi za obnovo zavzemajo za to, da bi te ukrepe začeli izvajati čim prej. "Je pa tukaj v prvi vrsti na potezi direkcija za vode, ki je strokovni organ, da določi, kdaj, kako in na kakšen način se bo to izvedlo," je sklenil državni sekretar.

Državna družba za upravljanje nepremičnin DSU, ki bo vodila postopke glede nadomestitvene gradnje in rušenja objektov, pa je 21. novembra objavila tudi javni razpis za izvajalce odstranitvenih del. V skladu z načrti bi lahko prva tovrstna dela stekla že konec letošnjega leta, najprej bodo za rušitev na vrsti tisti, ki so že zdaj delno porušeni.