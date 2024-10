Odškodnine poplavljencem novembra

Strokovnjaki so določili še 74 objektov z območij, ki so jih močno prizadele lanskoletne poplave oziroma plazovi in bodo najverjetneje odstranjeni. Med nepremičninami jih je 35 že strokovno ocenjenih, za preostalih 39 pa se bodo postopki končali do konca tedna, predvidevajo v vladni službi za obnovo po poplavah in plazovih. Sledile bodo cenitve objektov. Gre sicer za drugi krog ocen ogroženosti objektov, vlada je v prvem že sprejela sklepe o odstranitvi 258 objektov. Prve odškodnine bodo predvidoma izplačane novembra.