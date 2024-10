Slovenija bo prejela sredstva iz evropskega solidarnostnega sklada

Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu dokončno potrdili izplačilo sredstev iz solidarnostnega sklada Sloveniji, Italiji, Avstriji, Grčiji in Franciji za pomoč pri odpravi posledic šestih naravnih nesreč, ki so te države prizadele lani. Sveženj pomoči so odobrili s 632 glasovi za, sedmimi proti, trije pa so se glasovanja vzdržali, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Skupno bo peterici članic izplačanih 1.028,54 milijona evrov sredstev, od tega 428,41 milijona Sloveniji za odpravo posledic poplav, ki so državo prizadele avgusta lani. Evropska komisija je Sloveniji decembra lani že izplačala sto milijonov evrov predplačila, tako da bo prejela še nekaj več kot 328 milijonov evrov. Nakazilo preostanka sredstev iz solidarnostnega sklada je mogoče pričakovati do konca leta.

Konec leta je Slovenija prejela prvih sto milijonov evrov predplačila

Sredstva bo Slovenija lahko namenila za kritje stroškov intervencij in obnovo, vključno s popravili poškodovane infrastrukture, zaščito kulturne dediščine in čiščenjem.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je vlogo za sredstva iz solidarnostnega sklada oddalo v drugi polovici oktobra 2023. Kmalu za tem je Evropska komisija vlogo ocenila za ustrezno, na podlagi tega pa je Slovenija konec lanskega leta prejela prvih sto milijonov evrov predplačila.

Sledil je postopek nadaljnje preveritve vloge, nato pa je Komisija konec avgusta letos predlagala izplačilo 428,41 milijona evrov. Predlog sta pred dvema tednoma podprla Svet EU, v katerem so države članice, in pristojni odbor Evropskega parlamenta.