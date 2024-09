Vlada se je na današnji seji seznanila s seznamom upravičencev do sedmega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih avgusta lani. V tokratnem paketu bo predplačilo izplačano 116 upravičencem v skupnem znesku 488 tisoč evrov. Finančna uprava bo sredstva nakazala v prihodnjih dneh.

Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so bili pri pripravi seznama upravičencev do predplačil upoštevani z zakonom določeni kriteriji in podatki, prejeti iz spletne aplikacije Ajda, ter podatki katastra nepremičnin.

Z namenom transparentne porabe proračunskih sredstev pa bo seznam 116 upravičencev, ki bodo skupaj prejeli 488.110 evrov sredstev, objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Skupaj s sedmim paketom bo znesek predplačil 35,1 milijona evrov za 7.560 upravičencev.

Pravna podlaga za izplačilo predplačil za obnovo je novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ta je določila, da vlada prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovi predplačila za obnovo.

Predplačilo se v skladu z zakonom za posamezno stanovanje lastniku stanovanja izplača v višini 20 odstotkov predhodno ocenjene škode, ki je bila zavedena v spletni aplikaciji Ajda, če ta znaša več kot šest tisoč evrov. Objekt pa ne sme biti predviden za nadomestitveno gradnjo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi obsega poškodovanih stanovanjskih objektov in tudi zato, ker so podatki v mnogih primerih neurejeni (na primer lastništvo), po pojasnilih vlade ni bilo mogoče hkrati zagotovitvi celovitega seznama vseh upravičencev.

Sedmi sklop pa je bil pripravljen tudi glede na spremembe nabora objektov, ki so bili predhodno predvideni za odstranitev v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe ter dodatni verifikaciji podatkov iz ocene škode ter ureditvi podatkov o lastništvu.

Vlada je v maju potrdila končni program odprave škode, tako da so po navedbah vlade že v teku postopki za dodelitev končnega zneska. "Dejanska višina, do katere bodo posamezniki upravičeni, bo predmet ugotovitvenega postopka za vsako stanovanje posebej. Vsem, ki so prejeli predplačila, se ta odštejejo od končne višine sredstev. Ob tem za vse upravičence velja ponovni poziv, da skrbno hranijo račune in druga dokazila o porabi proračunskih sredstev," so navedli.