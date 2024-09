Oškodovanci v poplavah prejemajo pozive, na katere se morajo odzvati

Ministrstvo je začelo obširneje pošiljati pozive fizičnim osebam, ki so ob katastrofalnih poplavah avgusta lani utrpele škodo na svojih stanovanjskih nepremičninah in so že prejele predplačilo, k predložitvi dokumentacije. Če tega ne bodo storili, bodo morali denarna sredstva vrniti, ker ne bodo dokazali upravičenosti porabe. Preverite, do kdaj morajo to narediti in katera oprema spada med upravičene stroške.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je konec julija že odposlalo 93 pozivov upravičencem v občinah Ravne na Koroškem in Mežica, danes pa bodo odposlali še 662 pozivov upravičencem v preostalih desetih prizadetih koroških občinah. V nadaljevanju bo sledilo še več tranš, ki bodo zajemale od 2.500 do tri tisoč upravičencev. Vseh upravičencev skupaj je okoli 7.500.

Na ministrstvu poudarjajo, da bodo obvestila prejeli tudi tisti upravičenci, ki niso prejeli predplačila. Sem spadajo upravičenci, katerih ocenjena škoda v sistemu za ocenjevanje škode naravnih nesreč (Ajda) znaša več kot šest tisoč evrov in niso izpolnjevali pogojev za predplačilo. Prav tako lahko obvestilo pričakujejo upravičenci, katerih škoda je bila v Ajdi ocenjena pod šestimi tisočaki. Na podlagi elektronskega pisnega zaprosila na ministrstvo bodo prejeli obvestilo, da bodo vključeni v obravnavo in postopek dodelitve sredstev. Upravičenci bodo dokončna izplačila predvidoma prejeli v 90 dneh od prejema popolne dokumentacije.

Vsi prejemniki poziva so se dolžni odzvati

Ministrstvo pojasnjuje, da je poziv v veliki meri že predizpolnjen. Od upravičencev pričakujejo, da ga temeljito preverijo in jim pošljejo čim bolj popolno dokumentacijo oziroma dokazila, ki se nanašajo na obnovitvena dela poškodovane stanovanjske nepremičnine. V primeru nejasnosti naj za informacije pokličejo na številko 114, kjer bodo prejeli podrobnejša pojasnila. Vsi prejemniki poziva so se zaradi upravnega postopka dolžni odzvati v roku štirih mesecev. Če tega ne bodo storili, bodo morali predplačilo vrniti, ker ne bodo dokazali upravičene porabe prejetih sredstev. Nadzor na terenu bo izvajal inšpektorat v okviru ministrstva.

Med dokazila spadajo plačani računi za material in storitve obnove, predračuni za material in izvajanje storitev, potrdila o morebitni izplačani zavarovalnini od zavarovalnice ... Do sredstev je upravičena samo oprema, ki predstavlja funkcionalno celoto nepremičnine, kot je vgrajena klimatska naprava, toplotna črpalka, peč za centralno kurjavo, stavbno pohištvo, fasada, estrihi ... Stanovanjska oprema, kot so pohištvo, stroji in orodje, ne spada med upravičene stroške za dodelitev sredstev. Prav tako se ne upoštevajo stroški, ki se nanašajo na okolico stavbe in nevgrajene elemente.

Upravičenci lahko pričakujejo med 40 in 60 odstotki zneska, za katerega bodo z računi dokazali, da so do njega upravičeni. Če nepremičnina v času poplav ni bila stalno naseljena, pa lahko upravičenci pričakujejo med 30 in 40 odstotki.