Za gradnjo priključka Dragomer izbrana skupna ponudba Trgograda in GP Krk

Dars je na javno naročilo, objavljeno sredi oktobra lani, prejel štiri ponudbe, poleg izbranega konzorcija so se odzvali še Pomgrad, Kolektor CPG in kranjski Garnol.

Dars je izbral ponudbo Trgograda in GP Krk, saj je bila v skladu z najvišjo dopustno vrednostjo ponudb, ki je bila določena pri 28,95 milijona evrov brez davka, kaže objava na portalu javnih naročil. Na Darsovo odločitev je sicer mogoča še pritožba oziroma zahteva za revizijo.

Dovoljenja zamaknila začetek gradnje

Gradnjo dodatnega priključka med Brezovico in Vrhniko so na Darsu napovedovali že nekaj let, a se je pridobivanje gradbenega dovoljenja, prvenstveno zaradi vseh potrebnih soglasij za gradnjo na območju na robu Ljubljanskega barja, zavleklo.

Z njegovo ureditvijo bodo promet preusmerili z regionalnih cest Brezovica–Vrhnika in Brezovica–Notranje Gorice–Podpeč na avtocesto. Namen je tako porazdeliti prometne tokove v prometnih konicah ter razbremeniti cestno omrežje, ki je vzporedno primorski avtocesti, med drugim močno obremenjen izvoz Brezovica, obenem pa povečati prometno varnost.

Dve tretjini bo kril Dars sam

Kot so nedavno za Dnevnik pojasnili na Darsu, bodo sami po sklenjenem sporazumu krili skoraj 68 odstotkov naložbe v priključek, ki vključuje tudi povezovalno cesto do Vnanjih Goric, direkcija za infrastrukturo bo pokrila 28,4 odstotka naložbe, medtem ko bosta občini Brezovica in Log - Dragomer soudeleženi z 2,75 odstotka in enim odstotkom.

Dela bodo po napovedih potekala dve gradbeni sezoni.