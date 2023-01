Dars bo znova osvetlil avtoceste in hitre ceste

Dars je konec oktobra ugasnil cestno razsvetljavo na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno.

Dars je konec oktobra ugasnil cestno razsvetljavo na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno − na priključkih na avtoceste in hitre ceste ter na odprti trasi avtoceste. Kot so takrat sporočili, naj bi s tem ukrepom prihranili dva tisoč megavatnih ur (MWh) elektrike letno, kar predstavlja desetino celotne porabe električne energije družbe.

"V družbi Dars smo zaradi energetske krize sprejeli usmerjene ukrepe, s katerimi aktivno delujemo v smeri njene blažitve," so zapisali 27. oktobra.