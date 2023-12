Z novim letom podražitev ogrevanja v Ljubljani

Kot so poudarili v Energetiki Ljubljana, so pri izračunu upoštevani povprečni vremenski pogoji, energetska učinkovitost stavb in navade potrošnikov.

Kot so poudarili v Energetiki Ljubljana, so pri izračunu upoštevani povprečni vremenski pogoji, energetska učinkovitost stavb in navade potrošnikov. Foto: Bojan Puhek

Skupni mesečni strošek toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode za januar 2024 bo ob upoštevanju nove cene v primerjavi s prejšnjo za povprečno stanovanje, veliko 70 kvadratnih metrov, višji za približno 11 evrov in bo znašal približno 140 evrov. Za povprečno hišo, veliko 200 kvadratnih metrov, se bo zvišal za približno 37 evrov na 498 evrov. V ceno so vključene vse dajatve in davek na dodano vrednost (DDV).

Skupni letni strošek za prihodnje leto se bo za stanovanje zvišal za približno 64 evrov na 942 evrov, za hišo pa za 200 evrov na 3256 evrov.

Za vse leto 2024 višja stopnja DDV

Kot so poudarili v Energetiki Ljubljana, so pri izračunu upoštevani povprečni vremenski pogoji, energetska učinkovitost stavb in navade potrošnikov. Pri izračunu je bil poleg tega od januarja do vključno maja letos upoštevan začasno znižan DDV (9,5 odstotka), za leto 2024 pa je v celoti upoštevan 22-odstotni. Na račun znižane stopnje DDV v prvi polovici leta 2023 je bil zato v končnem letnem strošku za leto 2023 ustvarjen prihranek, so pojasnili.

Daljinsko ogrevanje v Ljubljani, ki s toploto in toplo sanitarno vodo oskrbuje okoli 61 tisoč stanovanj, bo po navedbah družbe še naprej med ugodnejšimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Energetika: Usklajevanja cen z dejanskimi ni bilo

Energetika Ljubljana je z lanskim novembrom znižala variabilni del cene toplote za dobrih 12 odstotkov, in sicer z 91,4 evra na 79,07 evra za megavatno uro. Vlada je z letošnjim januarjem začasno navzgor zamejila ceno toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer na 98,7 evra za megavatno uro. Uredba je veljala do vključno 30. aprila, v tem času pa je onemogočila usklajevanje cen toplote z dejanskimi stroški energentov tudi distribucijskim sistemom, ki so imeli nižjo ceno od zamejene, so spomnili v družbi.

"Energetika Ljubljana je v tem času že beležila potrebo po uskladitvi cene toplote z dejanskimi stroški, po prenehanju veljavnosti uredbe pa je sprejela poslovno odločitev, da znižano ceno obdrži do konca koledarskega leta 2023 in s tem do konca prve polovice ogrevalne sezone 2023/2024," so navedli.

Kljub podražitvi bo nova cena toplote po njihovih besedah primerljiva s ceno, ki je v Ljubljani veljala večino leta 2022, obenem pa bo še vedno nižja od regulirane cene, ki je skladno z državno uredbo veljala od januarja do maja letos.