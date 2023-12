Januarske pokojnine in invalidska nadomestila bodo v skladu s proračunskimi dokumenti že delno usklajeni, in sicer v višini 8,2 odstotka. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december, pri čemer se ne bo upošteval povečani del, ki bo izplačan danes. Februarja sledi redna uskladitev.

Decembrske pokojnine bodo nakazane že danes, in ne šele v petek, ki bo zadnji delovni dan v mesecu, ko je običajno čas za izplačilo pokojnin. Tokratne pokojnine bodo tako kot novembrske višje od oktobrskih za 1,8 odstotka. Vlada želi upokojencem s tem pomagati, da bodo lažje premostili čas do januarja, ko bodo izplačani že delno usklajeni zneski.

Do dodatnega zneska, ki bo nakazan danes, bodo upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil. Dodatno bodo prejeli 1,8 odstotka nadomestila, izplačanega za oktober.

Tistim, ki so oktobra dobili pokojnino denimo v višini 700 evrov, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) danes nakazal znesek, ki bo višji za 12,6 evra in bo znašal 712,6 evra.

Finančne posledice višjih pokojnin v novembru in decembru skupaj po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti znašajo okvirno 20 milijonov evrov.

Danes izplačani dodatni znesek bo za upokojence in invalide že drugo izplačilo v tem mesecu, s katerim jim vlada želi pomagati v času draginje in inflacije, saj so 20. decembra dobili tudi zimski letni dodatek.

Januarja pokojnine že delno usklajene

Januarske pokojnine in invalidska nadomestila bodo v skladu s proračunskimi dokumenti že delno usklajeni, in sicer v višini 8,2 odstotka. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december, pri čemer se ne bo upošteval povečani del, ki bo izplačan danes. Februarja bo sledila redna uskladitev v skladu s sistemskim pokojninskim zakonom, pri čemer bo upoštevana delna uskladitev v januarju. Pri redni uskladitvi v februarju bo izveden tudi poračun za januar.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je po zadnjih podatkih Zpiza 639.093. Od tega je prejemnikov starostnih pokojnin 484.492.

Izboljšan položaj delovnih invalidov in vdov oziroma vdovcev



Pokojninska novela, ki je začela veljati danes, izboljšuje položaj delovnih invalidov in vdov oziroma vdovcev. Med drugim vpeljuje institut zagotovljene vdovske pokojnine. Določbe, ki se nanašajo na omenjeni skupini upravičencev, se bodo začele uporabljati 1. januarja 2024.



Zagotovljena vdovska pokojnina, ki jo vpeljuje novela, je namenjena vdovam in vdovcem, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Po noveli bo zagotovljena vdovska pokojnina enaka znesku zagotovljene pokojnine. Zagotovljena pokojnina, do katere so upravičeni upokojenci s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa, bo sicer januarja po izvedeni delni uskladitvi znašala 744 evrov.