Na računih upokojencev višje pokojnine

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda približno 638.700. Od tega je prejemnikov starostnih pokojnin več kot 484.100. Foto: Guliverimage

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes skupaj z rednimi prejemki za november prejeli še 1,8 odstotka pokojnine oz. nadomestila, izplačanega za oktober. Vlada jim želi na tak način stopiti naproti, da bodo med vsesplošno draginjo lažje prebrodili čas do redne uskladitve. Ta bo izvedena januarja in bo znašala 8,2 odstotka.