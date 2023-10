Na mizi tudi predlog za zvišanje upokojitvene starosti

Veljavni splošni pogoji za starostno upokojitev so tako za moškega kot za žensko 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Na ministrstvu v izhodiščih predlagajo več ukrepov za spodbujanje delovne aktivnosti starejših. Tako bi na primer nadaljevali izplačevanje 40-odstotnega oziroma 20-odstotnega dela starostne pokojnine za delo po dopolnjenem 40. letu pokojninske dobe.

Igor Feketija je na današnji strokovni konferenci Pokojninske družbe A o prihodnosti pokojninskega sistema v Sloveniji izrazil zadovoljstvo, da stanje na pokojninskem področju še ni tako pereče in da je dovolj časa za pripravo reforme. Je pa treba po njegovem opozorilu pripraviti družbo in posamezne sisteme na prihodnost in demografske spremembe. Prepričan je, da bi bilo treba spremembe tako na pokojninskem področju kot na področju dolgotrajne oskrbe in zdravstva pripravljati skupaj.

Obžaluje, da njihova priprava ni usklajena. Zakon o dolgotrajni oskrbi je namreč že sprejet, priprava zdravstvene reforme bo po pričakovanjih hitreje stekla po imenovanju nove ministrice za zdravje, pogajanja o pokojninski reformi pa se s socialnimi partnerji niso še niti prav začela. Hkrati upa, da bodo te strukturne reforme medsebojno povezane in usklajene.

Direktorica upravljanja kadra v Ljubljanskih mlekarnah Mateja Tišler je na okrogli mizi v okviru konference povedala, da v tej družbi kot delodajalki natančno vedo, koga bi želeli obdržati tudi po izpolnjenih pogojih za starostno upokojitev. Hkrati vedo, koga ne. Pri pokojninski reformi in ureditvi nadaljnjega dela po izpolnjenih pogojih za starostno upokojitev je po njenem mnenju zato zelo pomembno, da se delodajalec strinja z odločitvijo delavca za nadaljevanje dela tudi po izpolnjenih upokojitvenih pogojih.

Po besedah glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za socialni dialog Mitje Gorenščka predlogu, da bi bilo za nadaljevanje dela tudi po izpolnjenih pogojih za upokojitev treba pridobiti soglasje delodajalca, vseskozi nasprotujejo sindikati. Sicer pa si vsi delodajalci želijo, da bi dober kader čim dlje ostal v podjetju, je zatrdil.

Generalni direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež je poudaril, da je treba zagotoviti stabilno obvezno pokojninsko zavarovanje. Prvi steber je tako po njegovem mnenju že dobil dober položaj. Medtem v zadnjih desetih letih pogreša več spodbujanja k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju. V tem pogledu bi bilo treba storiti več, je pozval.