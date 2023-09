Brezplačne upokojenske vozovnice za javni promet ostajajo

Potem ko je v zadnjih dneh v javnosti završalo zaradi izjav predstavnika ministrstva za okolje, podnebje in energijo glede možnosti ukinitve brezplačnih upokojenskih vozovnic za javni potniški promet, na ministrstvu mirijo, da se to ne bo zgodilo. Kot so zagotovili za STA, je vlada v ponedeljek sklenila, da brezplačne vozovnice za zdaj ostajajo.

Po pojasnilih ministrstva je vlada odločitev sprejela tudi ob prizadevanjih ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra na ponedeljkovi proračunski seji.

Na navedbe o morebitni ukinitvi brezplačnih vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, ki jih je leta 2020 uvedla vlada Janeza Janše, so se sicer v preteklih dneh med drugim ostro odzvali v Stranki mladih - Zeleni Evrope in Zvezi društev upokojencev Slovenije. Vlado so pozvali k premisleku o nameravani odločitvi.

"Možnost, da bi nekaterim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zaračunavati uporabo javnega potniškega prometa, je treba razumeti v kontekstu ukrepov, s katerimi bi zmanjšali gnečo na najbolj obremenjenih, predvsem avtobusnih linijah," so ob tem pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, dnevno prejemajo pritožbe dijakov, študentov in zaposlenih, ki v prometnih konicah ne morejo na avtobuse, ker so ti zaradi velikega števila potnikov z brezplačnimi vozovnicami prezasedeni.

Zato drugi uporabniki "na prost sedež čakajo nekaj ur ali pa na koncu tisti dan sploh ne morejo na želeno lokacijo (v šolo ali na fakulteto) oziroma jim morajo peljati starši z osebnim avtomobilom". Da bi rešili to težavo, na ministrstvu, kot so zatrdili, moči usmerjajo v iskanje dodatnih rešitev.

Če ukrepi, med njimi uvedba dodatnih linij in vozil, ki jih že izvajajo, in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah ter uporaba javnega potniškega prometa zunaj konic, ne bodo zadoščali, na ministrstvu ne izključujejo ukinitve brezplačnih vstopnic.

Glede uvedbe rezervacij priznavajo, da se jim na splošno ne zdi dobra rešitev. "V primeru, da uvedemo na nekaterih linijah rezervacijski sistem, bi ga morali za vse potnike na teh linijah. Sicer ta rešitev nima smisla. To pa bi pomenilo, da bi morali tudi imetniki mesečnih in letnih vozovnic vsak dan na okence ali splet po rezervacijo. To bi bila dodatna obremenitev, ki bi odvračala od uporabe javnega potniškega prometa," so menili.

Brezplačno vozovnico za uporabo javnega potniškega prometa ima 230 tisoč upravičencev, od tega gre večinoma za upokojence, med njimi pa so tudi tudi imetniki kartice invalida in vojni veterani. Redno vozovnico uporablja 100 tisoč upravičencev. Najbolj zasedene so relacije, ki vodijo na obalo (Koper, Izola, Portorož, Piran) ter na Bled in v Bohinj.