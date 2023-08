Je med Ljubljano in Koprom hitrejši vlak ali Tomosov moped? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma med Tomosovim mopedom in vlakom je bila bolj napeta, kot bi lahko pričakovali.

Tekma med Tomosovim mopedom in vlakom je bila bolj napeta, kot bi lahko pričakovali. Foto: Aleš Novak

Slovenski komik, voditelj, igralec in scenarist Aleš Novak se je na svojem youtube kanalu tokrat pozabaval z vprašanjem, katero prevozno sredstvo je med Ljubljano in Koprom hitrejše: skoraj 30 let star moped Tomos APN 6 ali najnovejši Stadlerjev vlak Slovenskih železnic na redni liniji.