Upokojenci se ne dajo: želijo 3,5-odstoten dvig pokojnin

Namesto 3,5-odstotne uskladitve pokojnin, ki jo je predlagal Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in ki jo pričakujejo tudi v upokojenskih združenjih, je predsednik vlade Robert Golob nedavno napovedal štiri ukrepe za upokojence, skupaj vredne 100 milijonov evrov, ki med drugim predvidevajo 1,8-odstotno povišanje pokojnin za november, december in januar, zaradi katerega se bo zagotovljena starostna pokojnina s polno pokojninsko dobo povišala na 700 evrov.

Direktor ZPIZ Marijan Papež je pojasnil, da bi 3,5-odstotna uskladitev pokojnin državo stala okoli 230 milijonov evrov, kar je bistveno več od napovedanega 100-milijonskega paketa s štirimi ukrepi.

Kot je na srečanju SUS poudarila predsednica Francka Ćetković, še vedno verjamejo, da si je za dostojne pokojnine, dostopen in kakovosten zdravstveni sistem, dolgotrajno oskrbo in za socialno varnost treba najprej prizadevati znotraj sistemskih ustanov v sklopu socialnega dialoga.

"Žal pa vlade in pristojna ministrstva to našo pripravljenost velikokrat preslišijo, kar je kratkovidno, saj vodi v družbene konflikte. Na žalost se odločitve v škodo upokojenk in upokojencev nadaljujejo," je dodala.

Foto: STA

Upokojenci tako še vedno niso bili deležni enoodstotne uskladitve pokojnin, za katero so jih po njenih besedah prikrajšali že v času prejšnje vlade, ko so brez sistemskega zakona določili redno uskladitev pokojnin v višini 2,5 namesto 3,5 odstotka, kot je znašal izračun na podlagi zakona.

Prav tako ne lani ne letos še niso bili deležni izredne uskladitve pokojnin, s katero bi vsaj nekoliko ohranili realno vrednost pokojnin zaradi inflacije in vsaj malo omilili življenje starejših v času povečane inflacije in posledične draginje.

Edini vladni ukrep, ki ga je predsednica sindikata pohvalila, je predlog za spremembo vdovskih in invalidskih pokojnin, na kar v SUS opozarjajo že nekaj časa.

Sindikat upokojencev od vlade zahteva, da sprejme odločitev o spremembi zakona, ki določa 1,8-odstotni dodatek pokojnini v novembru, decembru in januarju 2024 ter odločitev o izredni uskladitvi pokojnin v višini 3,5 plus en odstotek s 1. junijem letos. Ob tem zahtevajo, da vlada sprejme odločitev o spremembi zakona, ki ureja zimski dodatek v višini 40-odstotnega letnega dodatka za leto 2023, ter sprejme odločitev o 13. pokojnini v višini povprečne starostne pokojnine, ki bi jo izplačali s pokojnino za december.

"Vlada naj iz svojih organov ne izloča upokojencev in invalidov"

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z ministrom Luko Mescem na čelu sporočajo, naj preneha posegati v sistem pokojninsko-invalidskega zavarovanja s slabitvijo prvega stebra, iz katerega bi vsi prejemali enake pokojnine, ne glede na delovno dobo in vplačane prispevke v blagajno pokojninskega zavarovanja, in z napovedmi o krepitvi drugega stebra.

Vladi in pristojnim ministrstvom so iz Maribora še sporočili, da prenehajo razgrajevati organe upravljanja sistemov socialnega zavarovanja in naj iz njihovih organov upravljanja ne izločajo predstavnikov upokojencev in invalidov.

Namesto tega vladi predlagajo, da z ustreznimi ukrepi na področju javnih financ krepi socialne sisteme, javne sisteme zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega in invalidskega sistema ter tako sprejema ukrepe v dobro ljudi, ne zgolj kapitala, je še dodala predsednica sindikata upokojencev.