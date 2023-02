Svet Zpiza se bo seznanil s konkretnimi številkami glede morebitne izredne uskladitve pokojnin

Svet Zpiza se bo seznanil, koliko terja posamezna različica predloga za izredno uskladitev pokojnin, ki sta ga podala Zdus in Sindikat upokojencev Slovenije. Za 3,5-odstotno uskladitev za vse in še enoodstotno za upokojene do leta 2011 je vsota približno 206 milijonov evrov, za štiriodstotno in dodatno enoodstotno pa približno 231 milijonov.