To bo drugače pri izplačilu januarskih pokojnin

Pokojninski zavod je pred izplačilom pokojnin za januar, ki bo izvedeno zadnji dan v januarju, spomnil, da bodo zneski znova nižji. Pokojnine in invalidska nadomestila so bili namreč novembra in decembra 4,5 odstotka višji na podlagi zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev, ni pa to bila uskladitev pokojnin, so pojasnili.

"V mesecu novembru in decembru 2022 so prejemniki pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti prejeli izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 4,5 odstotka prejemka, kot je bil izplačan v oktobru 2022. Povečanega dela v višini 4,5 odstotka izplačila pokojnin in nadomestil na podlagi invalidnosti v januarju ne bodo več vključevala, saj ni šlo za uskladitev pokojnin, pač pa za izplačilo povečanega dela prejemkov na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU)," so v sporočilu za javnost zapisali na ZIPZ.

Kot so pojasnili v nadaljevanju se bodo pokojnine in nadomestila na podlagi invalidnosti in drugi prejemki ponovno povišali z redno uskladitvijo, in sicer v predvideni višini 4,9 odstotka prejemka, kot je bil izplačan v oktobru 2022. Izplačilo zaradi redne uskladitve povišanih prejemkov bo izvedeno z izplačilom za februar 2023, ko bo izplačana tudi pripadajoča razlika za januar.

Višja minimalna plača, nižji izplačila pokojninskih in invalidskih prejemkov

Zaradi zvišanja minimalne plače pa bodo nižji tudi odtegljaji pri pokojninskih in invalidskih prejemkih. "Zaradi nove višine minimalne plače, na katero je vezan limit za odtegovanje, bodo pokojninski in invalidski prejemki od 1. januarja 2023 dalje lahko bremenjeni z odtegljaji v nižjih zneskih kot v preteklih mesecih. Na znesek minimalne plače je namreč vezan limit za odtegovanje," še pojasnjujejo na ZPIZ.

Od 1. januarja 2023 dalje znaša minimalna plača 1.203 evra zato limit za odtegovanje od 1. januarja 2023 dalje znaša 914,55 evra oziroma v preživninskih terjatvah 601,68 evra. Limit za odtegovanje je v letu 2022 znašal 816,57 evra oziroma v preživninskih terjatvah 537,21 evra.

S 1. januarjem 2020 je začela veljati novela ZPIZ-2G, na podlagi katere se je izplačilo dela starostne pokojnine v višini 20 odstotkov povečalo na 40 . Novela je prinesla tudi povišanje za delne pokojnine oziroma sorazmerni del pokojnine. Skupno obdobje višjih prejemkov je bilo omejeno na največ tri leta vključitve v obvezno zavarovanje, poteklo pa je z 31. decembrom 2022.

Po poteku triletne vključitve v obvezno zavarovanje se uživalcu izplačuje del pokojnine v višini 20 odstotkov starostne pokojnine, delna pokojnina, povišana za sorazmerni del izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine oziroma sorazmerni del starostne pokojnine, povišan za sorazmerni del izplačila 20 odsotkov starostne pokojnine.

"Zavod bo tudi uživalcem, ki so se jim zgoraj navedene dajatve pričele izplačevati kadarkoli od 2. januarja 2020 do 31. januarja 2020, že v mesecu januarju 2023 izplačal znižan znesek za celoten mesec. Pripadajoči višji del zneska za del tega meseca bo nakazan s posebnim nakazilom," so še sporočili iz ZPIZ.

Vsakemu upokojencu, ki se mu bodo prejemki znižali, bo zavod poslal tudi obvestilo o nakazilu s pojasnilom. Posameznikom, ki se jim bo z januarskim izplačilom razpolovil znesek, je nekaj preko 3.800.