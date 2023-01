Ljudska iniciativa: Upokojence so pustili na cedilu, zato bomo protestirali

V Ljudski iniciativi Glas upokojencev Slovenije med drugim zahtevajo, da se v ustavo kot pravica upokojencev vpišeta 13. pokojnina in pravica do letnega dodatka v višini ene upokojenčeve pokojnine, zahtevajo.

V Ljudski iniciativi Glas upokojencev Slovenije med drugim zahtevajo, da se v ustavo kot pravica upokojencev vpišeta 13. pokojnina in pravica do letnega dodatka v višini ene upokojenčeve pokojnine, zahtevajo. Foto: STA

Ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije meni, da življenje upokojencev, zlasti tistih z nižjimi pokojninami, zaradi vedno hujše draginje in vedno slabše dostopnosti do zdravstvenih storitev postaja čedalje težje. Glede na to so pripravili več zahtev, med njimi za višje pokojnine, o katerih se želijo pogajati z vlado.

Pobudnik ljudske iniciative, nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, je dejal, da so upokojence vsi pustili na cedilu. Zato 1. februarja pred DZ organizirajo vseslovenski protest, je napovedal v današnji izjavi pred DZ.

Med zahtevami višja pokojnina, 13. pokojnina in letni dodatek

Predstavili so svoje zahteve, po katerih naj se pokojnine, nižje od tisoč evrov, takoj povečajo za 20 odstotkov, pokojnine, visoke od tisoč do 1.500 evrov, pa naj se zvišajo za 15 odstotkov. Najnižja mesečna pokojnina naj bo 750 evrov, z inflacijo pa naj se usklajuje najmanj na dva meseca. Povprečna neto pokojnina naj bo vedno 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, menijo.

Pričakujejo še, da se odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove, ki od 1. januarja letos za 40 let pokojninske dobe za oba spola znaša 63,5 odstotka in pri čemer se upoštevajo osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja, zviša na 68 odstotkov, pri čemer naj se upošteva povprečna plača 20 let.

V ustavo naj se kot pravica upokojencev vpišeta 13. pokojnina in pravica do letnega dodatka v višini ene upokojenčeve pokojnine, zahtevajo.

Kako bi lahko država pomagala upokojencem z najnižjimi pokojninami?

Zdravstva upokojencev se dotikata dve zahtevi, po katerih naj se zanje takoj uredi dostop do osebnih zdravnikov, plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja pa naj za tiste z manj kot tisoč evri pokojnine prevzame država. Država naj bi v skladu z njihovimi zahtevami upokojencem plačala tudi RTV-prispevek.

Nenazadnje zahtevajo pomoč mladim pri iskanju zaposlitve in stanovanja, da bodo lahko v oporo staršem.

Na pozivanje iniciative Glas upokojencev Slovenije k vsesplošnemu protestu pa se je oglasila iniciativa Glas ljudstva. Kot so opozorili, gre za zelo škodljivo zavajanje širše javnosti. Za pobudo in organizacijo protesta namreč ne stoji civilna družba, ampak sta za njo nekdanja poslanca SDS Rupar in Mojca Škrinjar.

Stranka SDS poskuša prikriti svojo udeležbo na dogodku, hkrati pa tudi aktivno zavaja z navajanjem "popolnoma fiktivne organizacije, ki je namenoma poimenovana tako, da bi zavajala podpornike iniciative Glas ljudstva", so posvarili. Kot so dodali, ima iniciativa Glas ljudstva več kot sto zelo verodostojnih članic, ki so organizacije civilne družbe, in več tisoč aktivnih podpornic in podpornikov.