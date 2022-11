Upokojencem zaradi draginje novembra in decembra višje pokojnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes na svoje račune prejeli za 4,5 odstotka višje pokojnine oz. nadomestila. Vlada se je za ta ukrep odločila z namenom, da jim pomaga v času draginje.

Po mnenju vlade je do redne februarske uskladitve pokojnin še daleč, zato se je odločila, da je nekoliko višje že izplačilo prejemkov za november in december. Višja bodo vsa invalidska nadomestila, razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro.

Upokojenec s pokojnino v višini 600 evrov bo prejel 27 evrov višjo pokojnino, torej skupno 627 evrov. Finančne posledice ukrepa za višje pokojnine v novembru in decembru so ocenjene na približno 22 milijonov evrov mesečno. Sredstva za izplačilo bo zagotovil državni proračun in torej ne gredo iz pokojninske blagajne.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je po zadnjih podatkih pokojninskega zavoda 629.711. Starostnih upokojencev je 473.288, invalidskih pa 70.881.