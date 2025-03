Z današnjim dnem se je začel uporabljati zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki je podlaga za vzpostavitev pogojev za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Vlada bi morala do danes sprejeti tudi ustanovitveni akt agencije za kakovost v zdravstvu, a ga še ni.

Agencija bo oseba javnega prava in bo pri svojem delu samostojna in neodvisna. Opravljala bo svetovalne, razvojne, strokovne, izobraževalne, regulatorne, upravne in nadzorne naloge.

Med drugim bo vzpostavljala sistem kakovosti v zdravstvu na podlagi priznanih in uveljavljenih zdravstvenih standardov in določila pogoje upravljanja kakovosti za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Spremljala in posodabljala bo tudi seznam minimalnih standardov ter ustreznih zdravstvenih standardov za akreditacijo in certifikacijo izvajalcev.

Zakon določa tudi ustanovitev sveta za kakovost, ki bo strokovni posvetovalni organ ministra za zdravje. Ministrica ga mora po zakonu imenovati v šestih mesecih od uveljavitve zakona, torej do 18. junija.

Razkritje podrobnosti in opravičilo

Po zakonu bodo morali izvajalci zdravstvene dejavnosti morebitni škodljivi dogodek razkriti pacientu ali ožjim družinskim članom in se zanj tudi opravičiti. Pacientom, družinskim članom in drugim vpletenim v dogodek bodo morali izvajalci nuditi podporo. Javno objavljeni ukrepi, sprejeti na podlagi analize za nastanek preprečljivih škodljivih dogodkov ali opozorilnih nevarnih dogodkov, pa bodo anonimizirani.

Izvajalci z deset ali več zaposlenimi bodo morali oblikovati komisijo za kakovost, ki bo štela najmanj tri člane. Ob manjšem številu zaposlenih pa odgovorna oseba sama izvaja te naloge oziroma lahko imenuje komisijo.

Zdravstveni delavec ali druga oseba, ki izve za varnostni incident ali je vanj vpletena, bo morala nemudoma poročati o nastanku varnostnega incidenta pooblaščencu za varnost pacientov. Zaradi razkritja podatkov pa ne bo predmet disciplinskega ali drugih delovnopravnih postopkov oziroma povračilnih ukrepov pri svojem delodajalcu ali agenciji.

Zakon določa tudi globe za kršitve. Pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost in ne upošteva tega zakona, bi bila lahko kaznovana z globo od tisoč do pet tisoč evrov, samostojni podjetnik ali oseba, ki samostojno opravlja zdravstveno dejavnost, pa z globo od 500 do 2.500 evrov.