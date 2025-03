Predstavniki ministrstva za zdravje in ZD Tolmin so se dopoldne sestali zaradi kritičnih razmer v tamkajšnji enoti NMP. Zdravnikom, ki so doslej v tolminski NMP sodelovali kot samostojni podjetniki, bo vodstvo zdravstvenega doma znova ponudilo sodelovanje po podjemni pogodbi, ki pa je bolj obdavčena. Do poletja si želijo tudi ukrepov ministrstva.

Čeprav so vse zdravnike, ki so odpovedali sodelovanje v tamkajšnji enoti nujne medicinske pomoči (NMP) že poklicali, govorili so tudi s sosednjimi zdravstvenimi domovi, bodo to storili še enkrat, je v izjavi za medije napovedal direktor Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin Primož Uršič. "Še zmeraj bomo najbolj igrali na zavedanje zdravnikov, da gre za pomoč ljudem," je dodal.

Obnova pogodbenih sodelovanj

Zunanjim zdravnikom, ki so v NMP ZD Tolmin delovali kot samostojni podjetniki, bodo v zdravstvenem domu ponudili delo po podjemnih pogodbah. To obliko sodelovanja so jim ponujali že doslej. A težava je, ker je delo po podjemnih pogodbah bolj obdavčeno kot delo prek statusa samostojnega podjetnika. "Verjetno bomo z lokalno skupnostjo še danes govorili o načinu, da lahko nekaj ponudimo zraven," je napovedal direktor.

"Verjamem in upam, ker zaupam v človečnost vsakega posameznika, da se bodo ta pogodbena sodelovanja tudi obnovila," je medijem povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež.

A bodo nekateri zunanji zdravniki verjetno vseeno vztrajali pri prekinitvi sodelovanja, tako se jim ne bo treba več voziti v Tolmin, je opozoril Uršič. Nekateri se na dežurstva v ZD Tolmin namreč vozijo celo iz Maribora. "Res smo poskušali klicati po vsej Sloveniji," je poudaril direktor.

Na ministrstvu bodo prilagodili pravilnik

Na ministrstvu so po besedah Kordeža na razpolago za skupno iskanje rešitev. Prepričani so, da je rešitve mogoče iskati znotraj regije z obstoječimi kadrovskimi resursi. V okolici ZD Tolmin so namreč še trije zdravstveni domovi in novogoriška bolnišnica. Če ne bo šlo drugače, bi lahko na območju prilagodili število reševalnih enot na terenu in njihove lokacije, da zagotovijo enakomerno pokritost in dostop do NMP za vse prebivalce.

Dolgoročno pa bodo na ministrstvu tudi na podlagi plačne reforme prilagodili pravilnik, ki določa cene, po katerih lahko zdravstveni izvajalci sodelujejo z zunanjimi delavci, je napovedal državni sekretar.

Med dolgoročnimi ukrepi je Kordež spomnil tudi na vzpostavljanje satelitskih urgentnih centrov. Iščejo pa tudi rešitve za stimulacijo izbire specializacije urgentne medicine, in sicer da bi urgentnim zdravnikom po določeni delovni dobi ponudili alternativno delo. Ali bo izbira specializacije urgentne medicine tudi finančno nagrajena, kot že nekaj časa velja pri izbiri specializacije iz družinske medicine, Kordež še ni želel razkriti. Rešitve namreč še iščejo, je pojasnil.

Zdravstvena inšpekcija je šestim od 14 zunanjih zdravnikov, ki prek statusa samostojnega podjetnika opravljajo dežurstva v NMP ZD Tolmin, vročila opozorila pred prepovedjo opravljanja dejavnosti, je prejšnji četrtek medijem povedal direktor Uršič. Po trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti namreč zasebne zdravstvene dejavnosti ni mogoče opravljati na področju dejavnosti nujne medicinske pomoči. Ta se zagotavlja s polnim delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela.