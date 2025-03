Zdravstvenemu domu Tolmin grozi kolaps nujne medicinske pomoči

Po trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti zasebne zdravstvene dejavnosti ni mogoče opravljati na področju dejavnosti nujne medicinske pomoči. Ta se zagotavlja s polnim delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela.

Trenutni zakon ne sledi potrebam

Kot je Uršič pojasnil na današnji novinarski konferenci, pa si lahko manjši zdravstveni domovi pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči, pa tudi specialističnih ambulant, v katerih zdravniki ne delajo v polnem obsegu, pomagajo le z zunanjimi pogodbenimi sodelavci.

Proti tistim zunanjim sodelavcem, ki imajo statuse samostojnih podjetnikov, je v minulih dneh ukrepal zdravstveni inšpektorat, je dejal Uršič. V ZD o tem sicer niso bili obveščeni. So jim pa zdravniki sami sporočili, da so od inšpekcije prejeli opozorila, da bodo v primeru nadaljnjega opravljanja dejavnosti proti njim ukrepali z odločbo o prepovedi dela.

Začasno našli rešitev

Zato so ti, pa tudi nekateri drugi zdravniki, odpovedali sodelovanje z ZD Tolmin. Če ne bi preorganizirali urnika, bi dežurnih zdravnikov za nujno medicinsko pomoč zmanjkalo že danes, je dejal Uršič. Sodelovanje jim je zaenkrat uspelo podaljšati za teden dni, do 20. marca. Z zunanjimi sodelavci je skoraj izključno pokrit nočni čas ter sobote in nedelje, je pojasnil direktor.

V ZD Tolmin po besedah Uršiča ministrstvo za zdravje na situacijo opozarjajo že dalj časa. Že pred tem so nujno medicinsko pomoč zagotavljali z nadurami in delom tudi tistih zdravnikov, ki jim ne bi bilo treba dežurati. V prvih treh mesecih so tako zdravniki nabrali za celo leto dovoljenih nadur, je bil konkreten Uršič. Ministrstvo jim do zdaj ni hotelo ali znalo pomagati, razen ustnih komentarjev, da je situacija res nevzdržna, je dejal.

Vodja tolminske urgence ponudila odstop

Po besedah vodje nujne medicinske pomoči v ZD Tolmin Mojce Ivančič so imeli z zagotavljanjem nujne pomoči težave že vsaj eno leto. Ker je brez zunanjih sodelavcev urnik nemogoče sestaviti, je Ivančič ponudila odstop. Ne more namreč prevzeti odgovornosti za nastalo situacijo, je pojasnila medijem.

ZD Tolmin ima dve ekipi nujne medicinske pomoči, čeprav bi jim glede na število prebivalstva pripadala le ena. Pokrivajo namreč območje, ki obsega skoraj tisoč kvadratnih kilometrov. Dostop do bolnikov je mogoč le po glavnih prometnicah v dolini, kar podaljšuje dostopne čase. Stanje vsako poletje poslabša še množični adrenalinski turizem s povečano stopnjo tveganja za poškodbe.

Červ: Brez dvoživk na periferiji ne gre

Župan občine Alen Červ se je ob tem obregnil ob dogajanje okoli sprejema novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Poudaril je, da njihovo opozorilo ne meri na rušenje novele, ki je še v parlamentarnem postopku. Želijo pa opozoriti, da preganjanje t. i. "zdravniških dvoživk" na periferiji pomeni, da zdravstveni domovi občanom ne bodo mogli zagotavljati osnovne, specialistične in nujne medicinske oskrbe, saj so življenjsko odvisni od zunanjih sodelavcev.

Občina je v zadnjem obdobju za pridobivanje novih zdravnikov storila vse, kar je lahko, od zagotavljanja službenih stanovanj, avtomobilov in štipendij. Kot je ob tem opozoril Uršič, urgenca v tolminskem zdravstvenem domu poleg običajnega dela skrbi tudi za tiste, ki so ostali brez družinskega zdravnika, po njegovem mnenju je takšnih med 3.200 in 3.500 občanov.

Kar se v tem trenutku zdi težava nekaj zdravstvenih domov na periferiji, pa utegne prav v kratkem postati regijska težava, je dejal Uršič, saj se bodo obravnave selile drugam, v tem primeru denimo na urgenco v šempetrski bolnišnici.

Inšpektorat potrdil: Na NMP zdravniki espeji niso dovoljeni

Na zdravstvenem inšpektoratu so pojasnili, da so omenjeni inšpekcijski postopki še v teku, zato jih podrobneje ne morejo komentirati. So pa v splošnem potrdili, da so po zakonu o zdravstveni dejavnosti izvajalci nujne medicinske pomoči lahko samo javni zdravstveni zavodi, skladno z zakonom o zdravniški službi pa se v izvajanje nujne medicinske pomoči pri izvajalcu vključujejo zdravniki kot fizične osebe - zdravstveni delavci in ne kot samostojni podjetniki posamezniki.

"V okviru že opravljenih nadzorov je bilo ugotovljeno, da se nekateri zdravniki kot samostojni podjetniki posamezniki v javnih zdravstvenih zavodih vključujejo v izvajanje dejavnosti nujne medicinske pomoči, za kar pa ni možno pridobiti dovoljenja," so zapisali.

Pojasnili so še, da zdravstveni inšpektorat izvaja nadzore nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti, natančneje nad dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki jih izdaja ministrstvo za zdravje. Nadzore izvajajo v okviru rednih inšpekcijskih nadzorov, ki so opredeljeni v letnem programu, in sicer vsako leto na območju celotne Slovenije. Tako se bodo tudi letos tovrstni nadzori izvajali celo leto.