Vulkan izbruhnil po 40 letih mirovanja

Izbruh je po navedbah USGS spremljalo več manjših potresov. Pretekli izbruhi Mauna Loe so sicer pokazali, da so izbruhi vulkana zelo dinamični, zlasti v zgodnjih fazah, je sporočil USGS in opozoril, da bi lahko vetrovi vulkanske pline in pepel ponesli proti naseljenim območjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mauna Loa is erupting for the first time in nearly four decades on the Big Island of Hawaii. The USGS has more on what is happening and may happen next. (It's difficult to predict. The skies are rather omninous in Kailua-Kona.https://t.co/tuP5Sv2rBZ https://t.co/fHjE0tC9CJ — Eric Berger (@SciGuySpace) November 28, 2022

Mauna Loa se nahaja na otoku Havaji, največjem otoku istoimenske ameriške zvezne države. Je najvišji aktivni vulkan na svetu, njegov vrh pa se nahaja na 4.100 metrih nadmorske višine. Med zadnjim izbruhom leta 1984 se je 25-kilometrski tok lave približal bližnjemu mestu Hilo, pri čemer žrtev ni bilo.