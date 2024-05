Z začetkom junija, ki je začetek meteorološkega poletja, se nakazuje stabilnejše toplo vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Do takrat pa bomo morali potrpeti še dober teden nestanovitnega vremena z občasnimi plohami in nevihtami. Najlepši v tem tednu bo petek in tudi vikend bo prinesel daljša suha obdobja, ki jih bodo lahko prekinile lokalne plohe in nevihte. V prihodnjem tednu bo vreme ponovno nestanovitno. Največ ploh in neviht bo ob popoldnevih.

Verjetno se vsi sprašujemo, kdaj bo pogostih padavin konec in bodo temperature postale bolj poletne. Do konca meseca se to najverjetneje ne bo zgodilo.

Dobra novica pa je, da se z začetkom meteorološke pomladi, ki je 1. 6., nakazuje začetek obdobja bolj stabilnega in toplega vremena. Po trenutnih napovedih, ki sicer niso še povsem zanesljive, bo k nam pritekal toplejši in bolj suh zrak. Temperature bodo višje, ogrelo se bo do 30 stopinj Celzija.

Pogled na Debeli rtič iz okolice italijanskega kraja Milje. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Kakšna je napoved za konec tedna?

Petek bo vremensko najlepši dan tega tedna. Ploh in neviht bo malo, te bodo nastajale predvsem v hribovitem svetu. V večjem delu države bo ostalo suho.

Sobota bo sprva prinesla več jasnine na nebu, a že popoldne bo na nebu več oblačnosti. Verjetnost za krajevne plohe in nevihte se bo takrat povečala.

Kratkotrajne padavine lokalnega značaja, ki smo jih v zadnjem času že vajeni, bodo v večjem delu države zaznamovale nedeljo.

V novem tednu nas bo spremljalo nestanovitno vreme. Krajevne plohe in nevihte bodo pogostejše popoldne.

Pogled na Izolo še iz znane razgledne točke v Jagodju. Na nebu lahko opazimo dve vrsti oblakov. Na vrhu fotografije so koprene, ki so više v ozračju. V ozadju pa se lepo vidijo kopasti oblaki, iz katerih se lahko razvijejo tudi nevihte. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Za vse ljubitelje slovenske obale smo posneli še spodnji video iz omenjene razgledne točke v Jagodju.

Hitre temperaturne spremembe so ob večjih plohah in nevihtah občutne

Do konca tedna in naprej ne pričakujemo občutnejših ohladitev ali otoplitev. Temperature bodo imele nihanje od dobrih deset stopinj zjutraj, pa vse do 20 ali celo 25 stopinj Celzija čez dan.

Kot zanimivost dodajmo, da dolgotrajnejše plohe in nevihte v zelo kratkem času ozračje izrazito ohladijo. Temperatura lahko v dnevnem času pade za deset ali celo 15 stopinj Celzija. Ko padavine ponehajo, pa se višina živega srebra kmalu spet približa vrednosti pred tem.