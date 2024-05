Muhasto vreme se bo nadaljevalo

Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo vztrajale do večera, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Maj nam je do zdaj postregel s spremenljivim vremenom, značilnim za april. Podobno kot včeraj popoldne, ko je območja Celja, Maribora, Slovenj Gradca in Novega mesta zajela nevihta z močnejšimi nalivi, bo tudi danes. Sredi dneva in popoldne se bo namreč pooblačilo in začele bodo nastajati krajevne plohe in nevihte. Predvsem v zahodni Sloveniji bo dež vztrajal tudi ponoči.

Dobro jutro, danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri bo več sonca, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. pic.twitter.com/QM5bIMDjtM — ARSO vreme (@meteoSI) May 23, 2024

V petek bo večinoma jasno, popoldne pa bo na zahodu Slovenije nastajalo nekaj ploh in neviht. Podobno vreme s popoldanskimi nalivi se bo nadaljevalo tudi v soboto in nedeljo.