Neurje pustošilo po Sloveniji. Kje je bilo najhuje? #foto

V torek je neurje pustošilo na vzhodu države. Najhuje je bilo v kraju Zdole v občini Krško. Odkrivalo je strehe in podiralo drevesa. Krajevne plohe in nevihte so napovedane tudi za danes popoldne.

Neurje z močnim vetrom in močnejšo točo se je razbesnelo nad naseljem Zdole v občini Krško. Odkrilo je več streh stanovanjskih in pomožnih objektov ter podrlo nekaj dreves na ceste in eno drevo na stanovanjski objekt. Veter je nekaj škode povzročil tudi sadjarjem.

Na terenu so bili gasilci PGE Krško, PGD Zdole in PGD Dolenja vas. Dvaindvajsetim gasilcem je strehe že uspelo prekriti.

Na ceste je podrlo nekaj dreves. Foto: PGE Krško

"Dne 21. 5. ob 15.53 nas je ReCO Brežice obvestil, da je naselje Zdole z okolico v Mestni občini Krško zajelo močno neurje z vetrom. Poškodovanih in razkritih je bilo več hiš in objektov. Takoj smo izvozili z avtolestvijo ter dvema gasilcema tehničnima reševalcema. Ob prihodu na kraj dogodka smo zavarovali mesto intervencije, z motorno žago razžagali podrta drevesa in veje, da smo lahko prišli do poškodovanih objektov. Poškodovano kritino na stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih smo odstranili ter pokrili z nadomestno. Posredovali smo skupaj s PGD Zdole in PGD Dolenja vas. Na intervenciji je sodelovalo 19 prostovoljnih gasilcev in trije poklicni gasilci PGE Krško. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe. V enoto smo se vrnili ob 19.40," so zapisali na PGE Krško.

Fotogalerija 1 / 3

Plohe in nevihte bodo pogostejše popoldne

Danes bo sprva deloma jasno, krajevne padavine bodo nastajale predvsem v zahodni Sloveniji. Čez dan bo tudi drugod spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne bo delno jasno, ponekod po nižinah bo možna megla. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo nekaj več sonca, popoldne bo v notranjosti države nastalo nekaj ploh in neviht.