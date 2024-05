V Gradcu se je ob burnem vremenskem dogajanju, ki smo mu bili lahko priča tudi v severovzhodni Sloveniji, pojavil tudi tornado, ki je na srečo poškodoval le nekaj streh. Prebivalci, nevajeni takšnih ekstremnih pojavov, so bili v šoku. "Nisem vedela, ali naj se skrijem v hišo ali naj vzamem otroke in pobegnem," je za lokalni portal 5 minut dejala občanka.

Graški gasilci so za lokalni medij 5 minut povedali, da so zaradi tornada morali intervenirati tridesetkrat, a da je šlo večinoma za manjše intervencije, med katerimi so predvsem odstranjevali podrto drevje, tornado pa je poškodoval tudi nekaj streh.

Dadinka je za portal 5 minut opisala svojo grozljivo izkušnjo s tornadom: "S svojima dvema otrokoma česa takega še nismo doživeli ali videli! Sedeli smo v dnevni sobi, ko sem prva opazila tornado. Moja 13-letna hči je sprva rekla, da gre verjetno le za dim. Toda ko smo vstali in pogledali skozi okno, smo vsi trije prepoznali tornado."

"Hčerka me je ves čas prosila, naj zaprem balkon"

Razmere so bile še posebej zastrašujoče za Dadinkine otroke. "Seveda nas je bilo strah, moja 16-letna hči je bila zelo prestrašena in me je ves čas prosila, naj zaprem balkon. Takrat nisem vedela, ali naj se zapremo v hišo ali naj pobegnem z otroki. Na srečo se nam ni nič zgodilo," je za portal še povedala bralka.