Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek in soboto bo pretežno jasno z meglo po nekaterih nižinah.

V petek in soboto bo pretežno jasno z meglo po nekaterih nižinah. Foto: Getty Images

Danes nas bo večji del dneva spremljala megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija.

V sredo bo na zahodu in v gorah delno jasno. Drugod bo večji del dneva megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo ponekod pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija.

V krajih zahodno od nas in ob Jadranu bo pretežno jasno, drugod oblačno ali megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

V četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu občasno pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. V petek in soboto bo pretežno jasno z meglo po nekaterih nižinah. Vse dni bo ponekod na Primorskem pihala šibka burja.