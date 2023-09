Vrednost povprečne najcenejše košarice živil pod 30 evrov

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si je poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil mogoče tudi dnevno spremljati in primerjati cene za več kot 17 tisoč živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih živilskih trgovcev - Tuša, Spara, Mercatorja in Jagra.

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si je poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil mogoče tudi dnevno spremljati in primerjati cene za več kot 17 tisoč živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih živilskih trgovcev - Tuša, Spara, Mercatorja in Jagra. Foto: Shutterstock

Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je pri tokratnem popisu najvišja vrednost osnovne košarice znašala 29,35 evra, najnižja pa 27,68 evra. Najcenejša je bila na voljo pri trgovcu Lidl, sledila sta trgovca Hofer in Mercator, med katerima je bila razlika manj kot deset centov. Za njimi so se uvrstili Eurospin, Tuš in Spar. Slednji je bil edini trgovec z zvišanjem vrednosti osnove košarice.

V obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa 27. marca do sedmega popisa drugega sklopa 29. avgusta so največje znižanje povprečnih cen zabeležili v kategoriji jogurt (26,7 odstotka), sledile so kategorije sončničnega olja (21,49 odstotka), govejega mesa (17,92 odstotka) in svinjskega mesa (9,22 odstotka). V ostalih je bilo znižanje manj kot petodstotno.

Višje povprečne cene za mleko, testenine, jabolka in krompir

Medtem so se najbolj zvišale povprečne cene v kategoriji svežega mleka (2,99 odstotka), sledile so kategorije testenin (2,71 odstotka), jabolk (2,29 odstotka) in krompirja (0,89 odstotka).

Pri šestem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih ponovno znižala in pri 46,26 evra dosegla najnižjo vrednost. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki je znašala 44,84 evra.

Najcenejša razširjena košarica pri Lidlu

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je bila na voljo pri trgovcu Lidl po ceni 44,84 evra, sledila sta Hofer in Mercator. Nekoliko višje cene sta imeli košarici pri trgovcih Eurospin in Tuš, med katerima znaša razlika manj kot evro. Razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice se je zmanjšala in je znašala 3,05 evra.

V zadnjih dveh tednih je bilo opazno znižanje cen v 20 kategorijah od skupno 28 spremljanih. V šestih kategorijah se je povprečna cena zvišala, v kategoriji jajc, limon in žemelj pa je povprečna cena ostala nespremenjena.

V obdobju od prvega popisa razširjene košarice 28 skupin živil, torej med 22. junijem in 29. avgustom, se je povprečna cena znižala v 20 kategorijah, najbolj v kategoriji krompir (35,06 odstotka) in oljčno olje (26,14 odstotka). Sledile so kategorije panceta ali sušena slanina (23,69 odstotka), jogurt (20 odstotkov), čebula (15,15 odstotka), korenje (12,38 odstotka) in goveje meso (12,28 odstotka). V ostalih so se povprečne cene znižale za manj kot deset odstotkov.

Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji zelene solate (13,13 odstotka), jabolk (7,19 odstotka), mocarele (5,4 odstotka), jajc (3,59 odstotka) in kisle smetane (3,05 odstotka). V vseh ostalih kategorijah je bilo povišanje povprečnih cen manj kot tri odstotke.