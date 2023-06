Vlada nadaljuje spremljanje cen živil in uvaja spremembo

Projekt košarica živil bo vlada še razširila, saj bodo 15 proizvodom, ki so jih spremljali do zdaj, dodali še druge. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je namreč v torek podpisala pogodbo s ponudnikom, ki bo do konca leta meril cene do tisoč živil, podatke iz dokumentacije navaja Delo. Po njenih besedah je primerjava cen košarice živil dosegla svoj namen. Medtem pa kupci z razburjenjem primerjajo cene živil pri nas in čez mejo ter se čudijo temu, da lahko tam izdelke, narejene v Sloveniji, kupite po nižji ceni kot doma.

Vlada poudarja, da se je cena osnovnih živil v košarici od začetka spremljanja, torej od septembra lani, znižala za 25 odstotkov in da je projekt prinesel rezultate. Na drugi strani ob obisku trgovin marsikdo s strahom pogleduje proti cenam. Podatki statističnega urada kažejo, da se je hrana v zadnjem letu podražila za skoraj 15 odstotkov, kar gre pripisati višjim stroškom, predvsem ceni energije in stroškom dela.

V Italiji slovensko pivo in radenska cenejša kot pri nas

Javnost dodatno razburja primerjava cen izdelkov s sosednjimi državami. Na družbenih omrežjih lahko zasledimo objave računov istih izdelkov, kupljenih v Italiji in pri nas. V oči bodejo očitne razlike v cenah izdelkov, ki so pri sosedih bistveno nižje. Zanimivo je to, da so tudi izdelki, narejeni v Sloveniji, pri njih cenejši. Tako pivo Laško ali Union pri nas stane 1,2 evra, medtem ko ga čez mejo lahko kupite za 0,9 evra.

Podobno je z gazirano vodo Radenska, ki je v Italiji cenejša kot pri nas. Direktor trgovine Jager Boštjan Jager je za Finance pojasnil, zakaj je tako: "Prvič je to za Italijane neznana znamka in jo trgovci uporabljajo za privabljanje slovenskih kupcev. Drugič je tudi vprašanje korektnosti multinacionalnega podjetja do domačega trga. In tretjič, Italija, ki ima precej večji trg, ima na nekatera živila nižji DDV ter nižje trošarine na trošarinske izdelke."

Podobno je v Avstriji, kjer so cene nekaterih izdelkov kar dvakrat nižje kot v Sloveniji. Tako lahko pri trgovcu, ki je prisoten na obeh trgih, blazino za ležalnik kupite za 15,99 evra, medtem ko je treba v Sloveniji za enako blazino odšteti še enkrat toliko. Razlogov za to je več, med drugim se razlikujejo nabavne cene na trgih, razlikujejo se tudi logistični stroški in davčna politika med državami, od česar so odvisne marže, ki jih določijo trgovci.

Košarica živil po novem še večja

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je na sredinem Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij poudarila, da se cene t. i. košarice izdelkov, ki so jih spremljali od septembra lani, niso dvigovale. Prav zato bo vlada projekt, ki so ga uvedli kot mehanizem spremljanja cen osnovnih živil, nadaljevala, košarico pa močno razširila.

Šinkova je z izbranim ponudnikom do konca letošnjega leta podpisala novo pogodbo za spremljanje cen živil, vredno dobrih 90 tisoč evrov. Namesto spremljanja cen 15 osnovnih živilskih skupin bo družba April 8, ki se je edina prijavila na tokratni javni razpis, pod drobnogled vzela precej več, kar 33 skupin živil.

Cene bodo tako kot do zdaj spremljali pri šestih trgovcih: Mercatorju, Sparu, Tušu in Engrotušu, Hoferju, Lidlu in Eurospinu.