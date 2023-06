V testu so preizkusili 14 vzorcev mlete kave, večina jih je dobro prestala test kakovosti okusa, slabo pa se je odrezala na področju podajanja informacij za potrošnika in vpliva na okolje in/ali družbo.

Šepa tudi navajanje porekla, saj je bil samo na treh kavah naveden podatek, iz katere oziroma katerih držav prihaja. Večinoma so navajali izvor "izven EU" – kar je jasno glede na to, da kavovec v EU ne raste.

Vsebnost škodljivih snovi je bila pri vseh vzorcih pod referenčno mejo, ravno tako vrednost akrilamida.

Marsikdo tudi ne ve, da je pridelava kave tesno povezana s krčenjem gozdov, njena usoda pa zelo odvisna od podnebnih sprememb. Večino pridelovalcev predstavljajo mali kmetje, ki živijo v negotovih razmerah.

V nasprotju s splošnim prepričanjem ima kava velik podnebni odtis, ki se razlikuje glede na način pridelave. Kava je tudi zelo občutljiva na podnebne spremembe. Vrsta arabika raste le na na višjih nadmorskih legah, ki pa zaradi podnebnih sprememb postajajo neprimerne za gojenje kave. Zaradi globalnega segrevanja naj bi se do leta 2100 obseg površin, primernih za gojenje kavovca, tudi v primeru doseženih svetovnih temperaturnih ciljev, skrčil za 54 odstotkov, navajajo Christian Aid.

Zmagovalka je kava iz majhne pražarne

Kava, ki ima eno od trajnostnih oznak, je za okolje in zdravje boljša izbira. Glede na rezultate testa so ti izdelki tudi med bolj kakovostnimi in zato dobra izbira.

Dva izdelka sta se na testu odrezala zelo dobro, kar osem jih je prejelo oceno dobro, štirje so dobili oceno povprečno. Za kilogram kave na testu so odšteli od osem do 40 evrov. In tokrat so na vrhu najdražje. Zmagala je kava Buna, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno pa je dosegla kava Barcaffe Flora.