Med vzorci predpakiranega mesta, ki so jih pregledali v laboratoriju, so bili štirje dobri, med njimi tudi edina dva, ki izhajata iz ekološkega kmetijstva. Štirje vzorci so bili povprečni, dva pa pomanjkljiva.

"Pri teh pomanjkljivih izdelkih je šlo predvsem za to, da so imeli slabo razmerje med kolagenom in mesnimi beljakovinami. Kolagen je vezivno tkivo, ki se nahaja ponavadi v slabših kosih mesa in je pokazatelj, da za mletje ni bila uporabljena najbolj kakovostna surovina," je povedala Nika Kremić, prehranska strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Slabša kakovost surovine, pa tudi higienske razmere v proizvodnem obratu ter neustrezno shranjevanje in skladiščenje lahko privedejo do povečane vsebnosti mikroorganizmov v končnem izdelku, ki so jih odkrili pri treh vzorcih. Testi pokažejo, kakšna je bila surovina, kakšni so pogoji v obratu, slabši izdelek se lahko tudi hitreje pokvari. "Načeloma je za varnost zelo majhna verjetnost, da bi prišlo do kakršnekoli hujše okužbe," dodaja Kremićeva.

Bistvena je termična obdelava

Mleto meso je treba nujno zadostno termično obdelati, ker samo tako uničimo vse nevarne mikroorganizme. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so s testom seznanjeni, opozarjajo pa tudi, da bi bili rezultati, če bi kontrolirali tudi uvoženo meso, veliko slabši.

"Pozorni moramo biti na deklaracijo. Pri predpakiranem izdelku in tistemu, ki je bil že termično obdelan, je treba biti zelo pozoren na drobni tisk, od porekla do roka trajanja," poudarja Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Premalo takšnih testov

"Tovrstnih testov je v Sloveniji absolutno premalo," opozarja agrarni ekonomist Aleš Kuhar. "Sploh pri tako kompleksnem produktu, kot je mleto meso," dodaja. Mleto meso je zelo dinamična kategorija na živilskem trgu, njegova kakovost se zelo hitro spreminja, celo od šarže do šarže. Trenutno noben od teh izdelkov ni oporečen, to je treba povedati, vsi izdelki so prestali test varnosti.

Meso je sicer varno, vendar pa obstaja tudi pomembna lestvica kakovosti, pri čemer test Zveze potrošnikov Slovenije dokazuje, da so dražji izdelki praviloma boljši. "Ne drveti v nakup izdelkov s cenovnega dna, ki izstopajo zgolj po tem, ker so najcenejši. Nizka cena je rezultat različnih dejavnikov, ki so za potrošnika in tudi okolje neugodni," opozarja Kuhar.

"Domače in lokalno, torej tisto, kar je najbližje, je tudi najboljše," je prepričan Žveglič. "V slovenskih klavnicah vseskozi izvajamo veterinarski nadzor. Od zakola do predelave, kar v ostalih evropskih državah ni praksa. Tu smo bolj rigorozni, bolj ščitimo potrošnika in prav je tako," meni predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.