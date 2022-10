Perutnina Ptuj prejela certifikat za najvišji standard vzreje brez uporabe antibiotikov

Oglasno sporočilo

Piščančje meso Perutnine Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

Ponudba je široka, a ne izbere vsak proizvajalec kakovosti

Takoj ko se je na trgovskih policah začelo pojavljati piščančje meso zelo raznolikih proizvajalcev, so potrošniki začeli bolj gledati na kakovost. Ta je pri množični proizvodnji vselej vprašljiva. Na kakovost mesa vplivajo številni dejavniki, kot so vzreja, krma, teža, velikost in zdravje perutnine, svežina, starost in še več.

V zadnjem času pa je dejavnik kakovosti tu, ali je bilo perutninsko meso vzrejeno brez uporabe antibiotikov. Ali ste vedeli, da je globalno gledano kmetijstvo odgovorno kar za približno 40 odstotkov svetovne rabe antibiotikov? To je velik problem, saj hitro širjenje odpornosti proti antibiotikom predstavlja eno največjih groženj za javno zdravje. Zaradi okužb z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, letno umre okoli milijon ljudi. Skrb vzbujajoče dejstvo je, da nekatere države, ki v Slovenijo dobavljajo največ mesa in mesnih izdelkov, pri vzreji uporabljajo večje količine antibiotikov. Če pa proizvajalec z ugodnimi pogoji poskrbi za rast in zdravje piščancev ter postavi kakovost na prvo mesto, antibiotiki načeloma niso potrebni.

Visokokakovostna reja Perutnine Ptuj

Perutnina Ptuj ima v celotni verigi implementiran sistem kakovosti, varnosti in sledljivosti, obvladujejo pa tudi tako imenovani standard piščancem prijazne reje, ki je še posebej zahteven.

Zraven dobrega ravnanja in skrbi za živali so za njihovo zdravje ključne tudi ustrezne krmne mešanice. Zato jih v Perutnini Ptuj pripravljajo sami in so povsem naraven produkt, sestavljen iz različnih žitaric, kot so koruza, pšenica, soja kot beljakovinska komponenta in mineralno-vitaminske mešanice. Te mešanice predstavljajo podporo živalim za uspešno rast in zdravo počutje.

1 / 2 Piščancem prijazna reja - izhod piščancev na prosto. 2 / 2 Rejec Perutnine Ptuj, Gregorec Martin, Destrnik (Piščancem prijazna reja).

Perutnina Ptuj prejela tudi certifikat za vzrejo brez uporabe antibiotikov

Najvišji standard vzreje brez antibiotikov je certifikat DNV, ki je bil ustvarjen z namenom ohranjanja zdravja in varnosti potrošnikov ter temelji na stalnem zdravstvenem nadzoru. Ta sistem zagotavlja vzrejo mesa brez uporabe antibiotikov v celotnem vzrejnem ciklusu in izpolnjevanje novih pričakovanj potrošnikov. To pa seveda potrjuje, da je vzreja Perutnine Ptuj zares visokokakovostna in da sledijo maksimalnim higienskim standardom in drugim varstvenim ukrepom.

Najvišji certifikat vzreje brez uporabe antibiotikov

Rezultat visokokakovostne reje je visokokakovostno piščančje meso

Dolgoletne zaveze in prizadevanja Perutnine Ptuj na področju zagotavljanja najvišje kakovosti ob zvestih in zadovoljnih kupcih vsako leto potrjujejo tudi neodvisni strokovnjaki, saj je Perutnina Ptuj prejela že marsikatero nagrado za kakovost. Rezultat sistemov je torej visokokakovostno piščančje meso, ki je popolno za vključitev v katerikoli dnevni obrok.

