Zdravi piščanci v zdravem okolju ne potrebujejo antibiotikov

Oglasno sporočilo

Skrb za zdravje živali je v Pivki že od nekdaj na prvem mestu. Zato si v si členi v verigi Pivkine reje že desetletja prizadeva jo za nenehen razvoj tehnoloških pristopov. Svojo tehnologijo reje so skozi desetletja izkušenj , znanj in tesnega sodelovanja vseh členov v verigi vzreje danes pripeljali do ravni, ko zdravljenja piščancev Pivke z antibiotiki praktično niso potrebna . Piščanci Pivka , ki v celotnem času reje niso prejeli nobene vrste antibiotika, so označeni s posebno oznako Skrbna reja 100% brez antibiotikov.

Trajnostni vidik je v Pivki globoko zakoreninjen. Pri proizvodnji piščančjega mesa Pivko od nekdaj vodi zaveza skrbnika, da delajo tisto, kar je prav, Skrba reja 100% brez antibiotikov je Pivkih prispevek k ohranjanju naravnega ekosistema in družbe.

Če živali ne potrebujejo antibiotičnega zdravljenja, to največkrat pomeni, da so pogoji reje optimalni.

Pivka perutninarstvo je že od nekdaj usmerjena v zagotavljanje zdravja za svoje živali. Prizadeva si za nenehen razvoj svojih tehnoloških pristopov, ki se začnejo z dobro pripravo hleva, kakovostnimi matičnimi jatami in enodnevnimi piščanci. Z zagotavljanjem ustreznih mikroklimatskih pogojev, primerne temperature in vlage za rast in razvoj piščancev, 24-urnega nadzora živali v času reje, kakovostne hrane rastlinskega izvora, higiene, razkuževanja, zračenja ter s sprotnim prilagajanjem pogojev piščanci Pivka ostajajo zdravi. Uporaba antibiotikov pri njihovi vzreji tako ni potrebna.

Danes je Pivka prvi in edini proizvajalec mesa v Sloveniji, ki ponuja piščančje meso slovenskega porekla iz skrbne reje stoodstotno brez antibiotikov, kar potrjuje tudi mednarodni in neodvisni certifikat Vzrejeno brez antibiotikov ANTIBIOTIC FREE STP 080.

Desetletja znanj, izkušenj in trdnega partnerstva

Skrbna reja 100% brez antibiotikov je rezultat dolgoletnega tesnega partnerskega sodelovanja med različnimi strokovnjaki – tehnologi Pivke, Pivkinimi rejci, lokalno kmetijsko zadrugo in veterinarsko službo. Ključno vlogo pri tem imajo izobraževanje, stalno učenje in prenos dobrih praks ter transparenten in odkrit odnos med vsemi partnerji, vklučenimi v proces reje.

Pivka sodeluje s 60 rejci, z večino je povezana že več desetletij. Pomemben razvojni in vezni člen predstavlja lokalna kmetijska zadruga. Pristojna veterinarska služba Pivki omogoča pregled nad celotno proizvodno verigo. Tako lahko morebitne izzive za zdravje živali pravočasno preprečijo. Desetletja tesnega in predanega sodelovanja med vsemi členi v verigi vzreje piščancev Pivka temeljijo na zaupanju, iskrenosti in skupnem cilju – živalim zagotavljati optimalne pogoje za rast in razvoj.

Pivka, prvi proizvajalec mesa v Sloveniji s potrjeno skrbno rejo stoodstotno brez antibiotikov

Pivka je prvi proizvajalec mesa v Sloveniji, ki slovenskemu potrošniku omogoča stalen izbor slovenskega piščančjega mesa skrbne reje stoodstotno brez uporabe antibiotikov. To pomeni, da Pivkini piščanci v celotnem času reje niso prejeli nobene vrste antibiotika.

Zanesljivost in transparentnost Pivkine skrbne reje potrjuje mednarodni in neodvisni certifikat Vzrejeno brez antibiotikov ANTIBIOTIC FREE STP 080, ki ga je Pivki podelila zunanja strokovna organizacija DNV. Neodvisni strokovnjaki DNV so certifikat Pivki podelili na podlagi podrobnega pregleda celotnega vertikalnega procesa Pivkine proizvodnje od valilnice do vseh rejcev Pivke in končne proizvodnje. Piščance Pivka iz skrbne reje stoodstotno brez antibiotikov lahko prepoznate po posebni oznaki. Z izbiro mesa z oznako Skrbna reja 100 % brez antibiotikov je lahko vsak brez dvoma, da je izbral dobro zase, svoje najbližje, družbo in okolje.

Naročnik oglasnega sporočila je Pivka.