Aktivisti objavili nove posnetke suma mučenja živali v klavnici #video

Na posnetkih je videti, kako svinjo zavežejo za nogo na klavni tekoči trak brez predhodne omame. "Ta svinja je izkrvavitev dočakala v paniki in verjetno pri polni zavesti," so navedli aktivisti.

Našteli so tudi ogromno primerov nepravilne omame z električnim šokom, še navajajo. Skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame ni bilo dovolj visokega električnega toka, da bi bila živalim zagotovljena začasna izguba zavesti. "Te živali so bile podvržene veliki verjetnosti, da so klanje doživele telesno paralizirane, a hkrati pri zavesti," še pišejo.

Brezbrižnost v odnosu do živali tudi na klavni liniji za velike živali

Na klavni liniji za velike živali so aktivisti društva pri jutranjem klanju prašičev zasledili zelo dolge, v povprečju dvominutne časovne intervale od elektrošoka do prereza vratnih žil - odsotnost zavesti ob klanju naj bi zagotavljal časovni interval do 15 sekund.

"Nekaj teh prašičev celo začne dihati, kar je jasen indikator prebujanja iz nezavesti, a klavci to ignorirajo. Na isti liniji so znaki zavesti goveda, kot so dihanje in celo mukanje, prav tako ignorirani. In tudi v primeru na videz pravilne omame se velika večina bikov jasno odzove na prerez kože na vratu in ponovno ob vbodu, a ti znaki zavesti klavcev in veterinarjev opazno ne motijo," so med drugim še razkrili.

Neobdelane posnetke in pisno prijavo bodo aktivisti predali območni inšpekcijski službi uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).