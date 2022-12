Listerija se razvija in raste tudi pri temperaturah v hladilniku in v primeru okužbe lahko povzroči bolezen, ki je za večino zdravih ljudi neprijetna, vendar ne resna, za občutljive skupine pa je lahko zelo nevarna. Pri zdravih odraslih bakterija povzroči gripi podobno obolenje, ki traja nekaj dni, medtem ko je pri ranljivih skupinah okužba lahko dolgotrajna, huda in lahko ogroža življenje, opozarja ZPS.

Pri polovici testiranih izdelkov odkrili listerijo

Da opozorilo ni odveč, dokazuje tudi nedavni ZPS test tatarskih biftekov, na katerem so listerijo odkrili v petih od desetih testiranih izdelkov. V trenutku vzorčenja je bila vsebnost te bakterije sicer pod zakonsko določeno mejo, vendar že sama prisotnost listerije v kombinaciji z neprimernim ravnanjem z živilom lahko poveča tveganje za razvoj bolezni predvsem pri občutljivih skupinah, opozarja ZPS.

"V laboratorij smo poslali deset tatarskih biftekov, pet predpakiranih in pet delikatesnih. Preverili smo hranilno vrednost, senzorične in mikrobiološke lastnosti, označbo in trajnostni vidik. Le trije izdelki so bili mikrobiološko neoporečni. Dva izdelka sta vsebovala E. coli, pri petih pa smo zaznali vsebnost zdravju škodljive bakterije listerije," je opozorila Nika Kremić iz ZPS.

Tatarski biftek zaužijte še isti dan nakupa

Tudi sicer svetuje, da potrošniki tatarski biftek uživajo zmerno. "Izmed testiranih prav noben ni bil brez aditivov, v povprečju vsebujejo tudi 12 gramov maščobe, od tega le približno dva grama nasičene, za kar izdelkom na testu zasveti rumena luč na prehranskem semaforju. Za vsebnost soli prav vsem zasveti rdeča luč," je še dodala.

Na ZPS zato svetujejo, da tatarski biftek hranite na temperaturi do štiri stopinje Celzija. Če je v izdelku listerija, to sicer ne bo preprečilo njenega razmnoževanja, a ga bo bistveno upočasnilo. Zaradi previdnosti izdelek kupite le takrat, ko ste prepričani, da ga boste zaužili še isti dan, transport od trgovine do hladilnika naj bo čim krajši in v izolirani vrečki. Pazite, da izdelek ne pride v stik z drugimi živili, še opozarjajo.