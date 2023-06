Povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil nespremenjena

Glavni cilj projekta je zagotavljanje preglednosti ponudbe in cen osnovnih živil, zato postopek izvedbe popisa ostaja nespremenjen in se izvede nenapovedano ter brez natančne najave popisovalcev.

Največje znižanje znaša nekaj več kot pet evrov, pri dveh trgovcih se je vrednost povišala za okoli dva evra in pri enem za natanko en evro. Pri preostalih trgovcih se je vrednost najcenejše košarice spremenila za manj kot odstotek, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot so navedli, se je opazno znižala cena sončničnega olja, kjer je povprečna cena nižja za več kot deset odstotkov. Sledi kategorija jogurta, kjer je povprečna cena upadla za dobrih sedem odstotkov. Povprečni ceni kruha in moke se v obdobju med popisi nista spremenili.

Zaradi sezone močno poskočila cena krompirja

Medtem so največje zvišanje povprečne cene zaznali v kategoriji krompirja, kjer se je povprečna cena povišala za nekaj več kot 23 odstotkov. To je pogojeno s ponudbo mladega krompirja. Za manj kot pet odstotkov so zvišale še cene v kategorijah jajc, mleka, piščančjega in svinjskega mesa.

V analizi dodatne kategorije

Prvi sklop popisa se je začel septembra lani, zdaj se nadaljuje drugi sklop. V košarico najcenejših živil je znova vključenih 15 osnovnih skupin živil, v analizo pa se vključujejo dodatne kategorije pršut, hrenovke, kuhan pršut, panceta ali slanina, mocarela, pasterizirano polnomastno in posneto mleko, kisla smetana, polbeli kruh, bageta, žemlja, kajzerica, korenje, čebula, banane, sončnično olje, limone ter oljčno olje.

V novem sklopu so predstavniki Tuša, Spara, Mercatorja, Lidla, Hoferja in Eurospina, kjer se cene popisujejo, sodelovali pri opredelitvi novih kategorij, ki jih je predhodno določilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Večina trgovcev je poskrbela, da je izvedba prvega popisa potekala nemoteno, so povzeli na ministrstvu.

Izvedba popisa je nenapovedana

Glavni cilj projekta je zagotavljanje preglednosti ponudbe in cen osnovnih živil, zato postopek izvedbe popisa ostaja nespremenjen in se izvede nenapovedano ter brez natančne najave popisovalcev. Trgovci so o izvedbi popisa obveščeni pol ure pred prihodom popisovalca v trgovino. Popisi se tudi v nadaljevanju izvajajo vsakih 14 dni.

Na primerjalniku cen na spletni strani Primerjaj cene je prikazano gibanje cen posameznega živilskega izdelka pri različnih trgovcih skozi čas. Pri izračunu najcenejše košarice 15 osnovnih živil je upoštevana cena na kilogram izdelka, razen pri siru, kjer je preračun na 300 gramov, maslu, kjer je cena navedena za 250 gramov, in jajcih, kjer se cena nanaša na paket desetih jajc.