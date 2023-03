Košarica osnovnih živil z novo najnižjo vrednostjo od začetka spremljanja

Po podatkih popisa, ki so ga opravili 27. marca, je najcenejša košarica osnovnih živil dosegla 35,81 evra, najdražja pa 41,25 evra, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo košarice se je tako povečala le minimalno. Pri prejšnjem popisu je znašala 4,79 evra, pri tokratnem popisu pa 5,44 evra.

Najcenejšo košarico je imel tokrat Tuš. Sledijo Eurospin (36,01 evra), Lidl (37,94 evra), Hofer (38,18 evra), Spar (38,20 evra) in Mercator (41,25 evra).

Opazno izstopa Tuš

Izsledki primerjalne analize povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih živil kažejo, da opazno izstopa en trgovec, in sicer Tuš, ki je v primerjavi s predzadnjim popisom vrednost najcenejše košarice znižal za 4,80 evra oz. 11,82 odstotka.

Ministrstvo izpostavlja tudi gibanje cen košarice izdelkov z akcijskimi cenami, saj se je povprečna vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom dvignila za 3,49 odstotka. Najcenejša košarica z akcijskimi cenami tako znaša 35,66 evra, najdražja pa 41,05 evra.

Po podatkih analize gibanja cen so se v zadnjih dveh tednih pocenili izdelki v 12 kategorijah, pri dveh se cena ni spremenila, ena kategorija pa se je podražila.

Najbolj se je podražilo svinjsko meso

Najbolj se je podražilo svinjsko meso, in sicer za 5,63 odstotka. Najbolj so se pocenili kruh, za slabih devet odstotkov, in jabolka, za dobrih pet odstotkov. Piščančje meso, sir in krompir so se pocenili za okrog tri odstotke, moka in mleko za dobra dva odstotka, preostale kategorije izdelkov, torej goveje meso, maslo, sladkor, sončnično olje in testenine, pa so se pocenile za manj kot dva odstotka.

Pri analizi sadno-zelenjavne košarice je bilo ugotovljeno, da se je povprečna vrednost košarice znižala za 33 centov oz. 1,20 odstotka in znaša 27,19 evra. Povprečna vrednost najcenejše košarice z akcijskimi cenami sadja in zelenjave se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje za 60 centov oz. 2,21 odstotka.

Večina izdelkov ni slovenskega porekla

Analiza obsega ponudbe sadja in zelenjave je pokazala, da ima posamezni trgovec v povprečju na voljo 38 izdelkov. Največja izbira je znotraj kategorije jabolka, sledijo ji kategorije krompirja, kislega zelja, orehov in korenja. Najmanjša izbira izdelkov je na voljo v kategorijah solate, cvetače in svežega zelja.

"Tokrat večina izdelkov znotraj posameznih kategorij ni slovenskega porekla, z izjemo jabolk in kislega zelja, ki so tudi na voljo pri vseh vključenih trgovcih. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa je cvetača," so še navedli na ministrstvu.