Veste, kaj vse se lahko skriva v živilih? #video

Raziskovalci so v številnih vsakdanjih živilih odkrili rakotvorne kemične spojine, imenovane nitrozamini, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje potrošnikov, je v sporočilu objavila Evropska agencija za varnost hrane. Deset teh spojin, ki se živilom ne dodajajo namerno, a lahko nastanejo med pripravo in predelavo, je rakotvornih in tudi genotoksičnih, kar pomeni, da lahko poškodujejo naš genski zapis. Evropska komisija bo o morebitnih ukrepih za preprečitev razpravljala z državami članicami.