Se dobro počutje skriva na našem krožniku?

Pomladno sonce prebuja naravo in ugodno vpliva na naše razpoloženje. Za dobro počutje, in ne nazadnje za lepši videz je pomembno, da poskrbimo za okusno, raznovrstno in uravnoteženo prehrano. Naše razpoloženje se bo ob okusni in uravnoteženi hrani prebudilo kot pomladne cvetice pod nežnimi žarki sonca.

Foto: Shutterstock

Ljubezen gre skozi želodec − dobro počutje tudi

Ljubezen gre skozi želodec − ta pregovor nam je vsem poznan, a se nemalokrat izkaže kot resničen. Marsikateri in marsikatera sta si ob krožniku odlične, doma skuhane jedi prostovoljno permanentno nadela rožnata očala. Enako pa velja za splošno dobro počutje. Uravnotežena okusna hrana je temelj zdravja in posledičnega dobrega počutja. Smernice, kaj uravnotežena prehrana je, se venomer spreminjajo, skladno z znanstvenim razvojem. Vendar lahko rečemo, da uravnotežena prehrana zagotavlja vsa hranila, ki jih človek potrebuje, ne da bi pri tem presegel priporočeni dnevni vnos kalorij.

Kako pomembno je telesu zagotoviti zadosten vnos hranil, ki jih potrebuje, pa lahko vsak opazi, ko v nekem obdobju zaužije skoraj izključno predelano hrano. Pomanjkanje hranil se sprva pokaže s slabšim počutjem in pomanjkanjem energije, dolgoročno pa lahko privede do hujših zdravstvenih posledic.

V podjetju Podravka se dobro zavedajo, kako pomembno nalogo imajo hranila, zato prehranske vrednosti svojih izdelkov usklajujejo s smernicami zdravega načina življenja. V devetih letih jim je uspelo v njihovih izdelkih zmanjšati količino soli za 300 ton in sladkorja za 1.423 ton ter pri tem ohraniti vsem dobro poznan okus.

Foto: Shutterstock

Uravnotežena prehrana vsak dan?

V sodobnem hitrem življenjskem tempu je skrb za uravnoteženo prehrano lahko še en dejavnik vsakodnevnega stresa. Hitra, predelana hrana je lahko dosegljiva in priročna, hkrati pa negativno vpliva na naše občutje, obremenjenost, saj je nemalokrat slabo podprta s kakovostnimi hranili. Zato v zadnjem času ponovno pridobiva prepoznavnost in uporabo t. i. "meal prepping" oziroma načrtovanje obrokov.

Koncept priprave hrane ob koncu tedna, ki se nato porcijsko razdeli in varno shrani za uporabo med tednom, ni nič novega. Je pa to preizkušen način, kako jesti doma pripravljeno, okusno, zdravo hrano kjerkoli, ves dan, na poti; hkrati je ta praksa dobrodejna za naše počutje in denarnico. Kuhanje je lahko sproščujoče ter tudi priložnost za učenje novih receptov in povezovanje z vso družino. Podravka nam ponuja bogato izbiro izdelkov, s pomočjo katerih bodo naše jedi še okusnejše, hitreje pripravljene in predvsem bogate s pomembnimi hranili ter brez aditivov.

Z izboljšanjem sestave svojih najbolj znanih izdelkov je Podravka od leta 2014 do leta 2022 zmanjšala količino soli v celotni ponudbi v vseh državah za kar 300 ton, in to v izdelkih, kot so juhe v vrečki Podravka, jušne kocke, mešanice za pripravo jedi (Fant), pripravljene jedi in mesni program. Še izrazitejše znižanje se nanaša na sladkor, saj so v segmentu otroške hrane, žitaric za zajtrk in sadnih namazov v devetih letih porabili 1.423 ton sladkorja manj, kar pomeni za polovico olimpijskega bazena manj sladkorja.

Foto: Shutterstock

Zaveza za prihodnost

Podravka je pred desetimi leti oblikovala nutritivno strategijo in trdo delala za izpolnitev ciljev. Zdaj, ko so cilji skoraj v celoti izpolnjeni, pa je čas za postavljanje novih smernic o tem, kaj je uravnotežena zdrava in trajnostna prehrana. Kot največje živilsko podjetje v jugovzhodni, srednji in vzhodni Evropi Podravka čuti odgovornost do svojih potrošnikov ter v skladu s svojo nutritivno strategijo in smernicami EU ponuja obstoječe, vsem dobro znane izdelke z zmanjšanim deležem sestavin, kot sta sladkor in sol, pa tudi povsem nove izdelke, prilagojene sodobnemu potrošniku in zdravemu načinu življenja.

Osredotočili so se tako v izdelke "clean label", izdelke brez aditivov, ojačevalcev okusa in barvil, kot tudi v razvoj izdelkov s posebnimi koristmi (brez glutena), pa tudi v obogatitev izdelkov s sestavinami, kot so beljakovine, vitamini, minerali in vlaknine, ter uporabo surovin iz celih žitnih zrn. S širitvijo ponudbe na segment BIO so razvijali izdelke brez palmovega olja ali s certificiranim palmovim oljem RSPO.

A Podravka se ne ustavlja pri tem – do leta 2027 se bo osredotočala na štiri glavne cilje: dodatno zmanjšanje količine soli in sladkorja v novih in inovativnih izdelkih za kar 20 odstotkov glede na trenutno povprečje,

v 75 odstotkov novih in inovativnih izdelkov uvaja vsaj eno sestavino, ki spodbuja uravnoteženo prehrano,

40 odstotkov lastnih izdelkov bo temeljilo na trajnostni prehrani, tj. na sadju, zelenjavi, stročnicah, polnozrnatih žitih in rastlinskih beljakovinah,

vsi Podravkini izdelki bodo podpirali trajnostno prehrano.

Naše okusne jedi bodo s Podravkinimi kakovostnimi izdelki vedno vrhunske!