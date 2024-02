Vrečkova: Obtožbe zoper Kordiša so resne #video

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je danes obtožbe zoper poslanca Miho Kordiša ocenila kot resne, ravnanja, kot so nespoštljiv dialog, grožnje in neprimerno obnašanje, pa kot nedopustne. Preostalim poslancem pa je izrekla podporo. V stranki se bodo sicer o vsem skupaj še pogovorili.

"Obtožbe so resne in nedopustne, tudi sama trdno stojim za vsemi našimi poslanci Levice, kajti Levica se tako v javnosti kot prek svojih vrednot, ki jih zastopamo, zavzema za spoštljiv dialog, za vrednote solidarnosti in tovariškosti, ki so bile očitno kršene." Tako je Vrečkova danes pospremila predlog poslanske skupine Levice mandatno-volilni komisiji DZ, naj Miho Kordiša zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini" razreši z vseh mest v delovnih telesih DZ. Njegovo razrešitev soglasno podpirajo poslanci Tatjana Greif, Nataša Sukič, Milan Jakopovič in Matej T. Vatovec.

Poslancu očitajo pritiske

Kordišu očitajo, da je pritiskal na poslance in organe stranke, da bi izsilil zaposlitev določene kandidatke v poslanski skupini. "Takšna razdiralna dejanja, postavljanje posameznika pred kolektiv, niso dopustna. Nespoštljiv dialog, grožnje in neprimerno obnašanje do vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca ter do koordinatorice sveta stranke in poslanke Nataše Sukič niso sprejemljivi in ne smejo imeti mesta v našem kolektivu," je dejala Vrečkova.

Tudi Sukičeva je danes potrdila, da stojijo za vodjo poslanske skupine Matejem T. Vatovcem, tudi za njegovim pričakovanjem, da Kordiš zapusti poslansko skupino. "Razmere so težke, mislim pa, da je čas, da se vse skupaj razreši, kajti takšno stanje ne more trajati v nedogled," je dejala.

Kordišu očitajo, da je pritiskal na poslance in organe stranke, da bi izsilil zaposlitev določene kandidatke v poslanski skupini. Foto: Ana Kovač Tudi Vrečkova je potrdila, da se bodo v stranki o dogajanju pogovorili, "kajti ne moremo pustiti takšnih stvari nedorečenih", so pa organi stranke tisti, ki o tem odločajo. "Za razliko od Mihe Kordiša mi sledimo postopkom," je dejala Vrečkova. Je pa priznala, da je v stranki odločitev poslanske skupine naletela na različne odzive. "Ampak veliko njih seveda to podpira, kajti vsi so bili priča tudi razdiralnemu delovanju Mihe Kordiša znotraj stranke," je dejala. Za zdaj sicer še ni zaznala nobenega izstopa iz stranke.

Dosežki so plod skupnega dela

Glede besed Kordiša, ki je v odzivu na dogajanje izpostavil nekatere dosežke stranke kot plod svojega dela, pa sta tako Vrečkova kot Vatovec danes izpostavila pomen kolektiva. "Vse stvari, ki jih je tej stranki uspelo v preteklih letih doseči, stvari, ki jih dosegamo danes tudi v vladi, so plod skupnega dela, skupnih naporov in predvsem tovarištva," je dejal Vatovec.

Kot ustanovna članica stranke mu je pritrdila Vrečkova in dodala, da "biti v koaliciji pomeni odgovornost za stranko ter hkrati tudi za vse njene funkcionarje in člane", saj so v koalicijo odšli enotno.

Vatovec je danes dejal, da poskušajo čim bolj normalizirati delo poslanske skupine, da pa si ta trenutek ne zna predstavljati, kako bi ali pa bo lahko delo potekalo, ko se bo Kordiš vrnil z bolniške odsotnosti. A da še vedno verjame, da so "vsi odrasli ljudje in da se znamo pogovarjati. Tisto, kar je tudi moje pričakovanje, je, da tega vnašanja takšnega razdora ne bo več. " O tem, kako to doseči, pa bodo morali še razmisliti.