Vrečkova in Kordiš pred člane z načrtom za vodenje Levice

Člani sveta Levice se bodo slabe tri mesece po volilnem kongresu vendarle sestali na ustanovni seji. Svetu stranke se bodo predstavili kandidati za vodstvene funkcije, za položaj koordinatorja se potegujeta Asta Vrečko in Miha Kordiš. O vodstvu stranke za prihodnji dve leti bo svet odločal v začetku septembra.

Članstvo Levice je na junijskem volilnem kongresu izvolilo 25 voljenih članov sveta stranke. Koordinator stranke Luka Mesec je bil v zadnjem času deležen tudi očitkov dela stranke, da ta pod njegovim vodstvom izgublja ostrino in se pomika proti sredini. Rezultat volitev v svet stranke pa je razumel tudi kot določeno nezaupnico.

Del stranke kritičen do Meščevega vodenja

V svetu stranke je namreč od 25 voljenih članov mandat dobilo 15 članov iz tako imenovanega levega krila stranke, kritičnega do Meščevega vodenja stranke. Dosedanji koordinator je tako napovedal, da bo na mizo dal vprašanje, ali naj še naprej vodi stranko. A kot kaže, se zatem za ponovno kandidaturo za položaj na čelu Levice, ki jo je še pred kongresom suvereno napovedoval, ni odločil.

Se bosta pa za položaj na vrhu stranke potegovala sedanja namestnica koordinatorja in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki se jo je v tednih po končanem volilnem kongresu omenjalo kot najverjetnejšo Meščevo namestnico, sprejemljivo za oba pola v stranki, ter poslanec Miha Kordiš, ki je do zdaj v javnosti predstavljal levo krilo stranke in v stranki velja za notranjo opozicijo Mescu.

Za namestnico koordinatorja oz. koordinatorke se bo potegovala poslanka Nataša Sukič.

Volitve v začetku septembra

Omenjeni kandidati in tudi kandidati za člane izvršnega odbora se bodo danes predstavili članom sveta stranke, volitve pa bodo potekale v začetku septembra. Za izvolitev na položaj koordinatorja je potrebna absolutna večina glasov 49-članskega sveta stranke, torej najmanj 25. Kot kaže, bodo torej pomembno vlogo pri glasovanju odigrali tudi glasovi delegatk in delegatov lokalnih odborov.