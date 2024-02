Poslanci Levice: Miha Kordiš naj zapusti naše vrste

Poslanska skupina Levica je na mandatno volilno komisijo DZ poslala predlog za razrešitev poslanca Mihe Kordiša z mesta predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve ter z mesta člana v odborih DZ in v preiskovalni komisiji zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini", so sporočili iz Levice. Poslanci ob tem pričakujejo, da bo Kordiš v najkrajšem času tudi zapustil poslansko skupino.

Njegovo razrešitev soglasno podpirajo poslanci Tatjana Greif, Nataša Sukič, Milan Jakopovič in Matej T. Vatovec. Zapisali so, da je razlog za umik poslanca iz omenjenih odborov nezaupnica, ki mu jo izrekajo zaradi njegove zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini, ki so se zgodile v času njegove večmesečne bolniške odsotnosti z delovnega mesta poslanca v državnem zboru.

Podrobnejše pojasnilo o predlogu za razrešitev Kordiša bo dal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec v izjavi, ki bo danes ob 13.30 v DZ, so še sporočili iz Levice.