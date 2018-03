Vozniki, pozor, na vas preži nova prevara iz tujine

Bralka nas je opozorila, da je ta mesec na svoj domači naslov prejela pošto iz Italije. Vsebovala je poziv v angleškem jeziku za plačilo kazni za prometni prekršek, ki ga od voznice terja policijska postaja iz Bologne.

Devet mesecev po vožnji v Italiji dobila kazen

Kot piše v obvestilu italijanske policije, je junija lani s svojim avtomobilom vozila po ulici Via Guglielmo Marconi v Bologni, kjer je območje z omejenim prometom. Devet mesecev pozneje je prejela nalog za plačilo globe, čeprav je takrat policisti sploh niso ustavili oziroma identificirali.

Lastništvo vozila in domači naslov sta pravilna

V nalogu je pravilno navedeno lastništvo vozila in domači naslov voznice v Sloveniji. Globo za prekršek mora poravnati na račun Unicredit banke, poleg je navedena številka računa. Po preverjanju na spletu nismo uspeli najti dokazil, ali gre za verodostojen račun pravne osebe, ki je komitent te banke.

Devet mesecev po vožnji Bolonji je dobila kazen. Izkazalo se je, da je ni poslala italijanska policija, temveč goljufi. Foto: Reuters Če bralka globo poravna v petih dneh mora plačati 92,81 evra, v roku 60 dni se povzpne na 117,11 evra, v primeru neplačila pa ji bo pristojni davčni urad z računa odtegnil 199,11 evra. Voznica se lahko na kazen pritoži v 60 dneh, spisana mora biti v italijanskem jeziku.

Že elektronski naslov diši po prevari

Čeprav je dopis na prvi pogled videti povsem verodostojen, je bralka kljub temu nekatere navedene podatke pošiljatelja preverila na spletu. Najprej jo je namreč v oči zbodel elektronski naslov policijske postaje z domeno @babyloweb.eu, ki je dišal po prevari.

Ne policija, na navedenem naslovu je stanovanjska hiša

Tudi (varen!) spletni naslov v več evropskih jezikih https://bologna.babyloweb.eu/info, kjer lahko bralka prek spleta poravna globo, se ji je zdel sumljiv. Zato je preverila še uradno spletno stran bolonjske policije, kjer je obrazec za plačilo kazni prek spleta povsem drugačen. Prav tako na naslovu policijske postaje, ki je naveden v glavi dopisa, ne obstaja policijska postaja, temveč zasebna stanovanjska hiša.

So uradni plačilni nalog prestregli goljufi?

A pozor, z vpisom registrske označbe avtomobila in številke dopisa v plačilni nalog na uradni strani bolognske policije ta javi, da je policija 2. junija 2017 resnično posnela nedovoljeno vožnjo bralke v Bologni in ji dober mesec pozneje izdala plačilni nalog v vrednosti 56 evrov. A namesto uradnega dopisa bolonjske policije je bralka očitno prejela dopis prevarantov.

Po prvih sklepih lahko domnevamo, da je policija izdala plačilni nalog za prekršek, ki pa so ga prestregli prevaranti in plačilo kazni preusmerili na svoj račun. Uradnega dopisa policije bralka namreč ni prejela.

Nesporno je torej, da je bralka z avtomobilom lani res obiskala Bologno, natančnega datuma se sicer ne spominja. Prav tako je dejstvo, da je nekdo fotografiral registrsko označbo njenega avtomobila in s to prišel do informacij o lastniku.

Evidenco motornih vozil vodi ministrstvo za infrastrukturo

Več kot očitno je, da gre za prevaro, s katero želijo nepridipravi od nepozornih, naivnih in nevednih voznikov izvabiti denar. To so nam potrdili tudi na generalni policijski upravi, čeprav tovrstnih primerov oziroma prijav doslej še niso obravnavali. "Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da gre verjetno še za eno obliko goljufije, ki se z namenom pridobitve neupravičene koristi izvršuje s pomočjo informacijskih tehnologij," so ob predložitvi dopisa odgovorili s policije.

Evidenco motornih vozil v Sloveniji vodi ministrstvo za infrastrukturo, kjer lahko tuji varnostni organi pridobijo podatke o lastniku vozila. Foto: Siol.net Z generalne policijske uprave so sporočili, da evidenco motornih vozil v Sloveniji vodi ministrstvo za infrastrukturo, kjer lahko tuji varnostni organi pridobijo podatke o lastniku vozila. Kdo je do njih upravičen in kako preverjajo verodostojnost tujih varnostnih organov, ki zahtevajo informacije, smo vprašali na ministrstvo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Ali na policiji lahko potrdijo našo domnevo, da so goljufi prestregli uradni plačilni nalog za prekršek bralke, so nam odgovorili, da na osnovi navedenega ne morejo podati mnenja o morebitnem vdoru v sistem italijanske policije.

"Prejemnikom tovrstnih obvestil in oškodovancem predlagamo, da samoiniciativno preverijo podatke, kjer je to mogoče. Obenem naj ne komunicirajo s storilci oziroma pošiljatelji tovrstnih obvestil. V primeru sumljivih okoliščin in/ali v primerih finančne škode pa naj zadevo prijavijo najbližji policijski postaji," še svetujejo na policiji.

Dodajajo, da verodostojnost dokumentov lahko preverijo tudi na italijanskem veleposlaništvu ali na slovenskem konzulatu v Trstu.