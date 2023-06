Voznik umrl v prometni nesreči v Lescah

33-letni voznik osebnega avtomobila je vozil skozi naselje Lesce v smeri Radovljice. Ko je pripeljal v bližino prehoda ceste čez železniško progo, je zapeljal v desno izven vozišča.

Tam je trčil v betonsko ograjo in nato v drog javne razsvetljave, kjer je vozilo obstalo in zagorelo.

Zaradi hudih poškodb je voznik umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 127 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 94-krat posredovali na javnih krajih in 30-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali štiri voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 14 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji so bili 34 tatvin, 13 poškodovanj tuje stvari, 11 vlomov, po tri povzročitve telesnih poškodb, drzne tatvine in grožnje, po dve ponarejanji listin in nasilji v družini ter en rop.