Groza v Zagrebu: avtomobil naravnost med ljudi #video

Buzin, car meet, nemam rijeci pic.twitter.com/B6GQ2Xg1EX — Tamara Knežević (@tamyzzle) June 16, 2023

Okrog 22. ure zvečer je prišlo do hude nesreče v Buzinu v južnem predmestju Zagreba, kjer se je dogajalo avtomobilsko srečanje oz “car meet”. Miren dogodek se je po zaslugi enega izmed udeležencev spremenil v pravo grozo. 23-letnik je bil za volano mercedesa AMG GT. Ko je po izvozu iz krožišča želel na ravnem delu cestišča pospeševati, je povsem izgubil oblast nad avtomobilom in z visoko hitrostjo zapeljal med ljudi ter parkirane avtomobile.

Prizor razdejanja je bil strašen. Poškodoval je tri ljudi, ki so stali ob cesti in še dva, ki sta sedela v parkiranem avtomobilu. Na prizorišče so hitro prihitela reševalna vozila in policisti. Vozniku so odvzeli prostost in nudili pomoč poškodovanim.

Poškodovanih je bilo skupno pet ljudi, po poročanju hrvaških medijev se eden izmed njih še bori za življenje.