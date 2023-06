Tragedija v Kanadi: v prometni nesreči umrlo najmanj 15 ljudi

VIEWERS DISCRETION ADVISED🚨 📍Fatal Accident On Hwy1 Near Carberry, MB @CarraDeShaukeen At least 15 people have been killed in a crash Between A Semi-Truck & Handi-Transit Vehicle on the Trans-Canada Highway west of Winnipeg near Carberry, Manitoba. #Carberry #mbpoli #Mantioba … pic.twitter.com/7KC0GGDibj

"Kar lahko zdaj potrdim, je, da je avtobus s približno 25 ljudmi trčil v tovornjak na sečišču avtoceste ena in avtoceste pet," je novinarjem pojasnil predstavnik policije Manitoba Rob Hill in dodal, da je avtobus prevažal starejše državljane. Potrdil je, da je v nesreči umrlo najmanj 15 ljudi, medtem ko so jih deset z različnimi poškodbami že odpeljali v bolnišnico.

"Novica iz Carberryja v Manitobi je izjemno tragična," je na Twitterju zapisal kanadski premier Justin Trudeau in izrekel sožalje vsem, ki so v prometni nesreči izgubili bližnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

The news from Carberry, Manitoba is incredibly tragic. I’m sending my deepest condolences to those who lost loved ones today, and I’m keeping the injured in my thoughts. I cannot imagine the pain those affected are feeling – but Canadians are here for you.