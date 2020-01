Pogovori o novi koaliciji že potekajo

Po besedah vodje poslancev SMC Igorja Zorčiča po odstopu premierja Marjana Šarca že potekajo nekateri pogovori o poskusu oblikovanja nove koalicije, a ne na ravni delegacij strank, pač pa bolj mimogrede. Ni pa povedal, s kom. Če bodo ugotovili, da je sodelovanje možno, se bodo pogovarjali, katere projekte lahko izvedejo, je dejal in zatrdil, da so poslanci SMC enotni.

Če se bo našla kritična masa strank, ki lahko skozi DZ spravi zakonodajo, ki je nujno potrebna, bodo po navedbah Igorja Zorčiča verjetno vsi ocenili, da je to bolje kot predčasne volitve. Za STA je zatrdil, da je vseh deset poslancev SMC v tem stališču enotnih.

Vprašanje, ali se bo zavzemal za to, da bi bil mandatar morebitne nove koalicije njihov predsednik Zdravko Počivalšek, pa po Zorčičevih ocenah namiguje na to, da jim je pomembno, na katerem položaju je kateri politik. "Nam je pomembnejše to, kaj se bomo na koncu dogovorili. Če se bomo o tem, da lahko neke zakone pripeljemo skozi parlamentarni postopek, bomo v tako koalicijo šli, če se ne bomo ničesar dogovorili, pa je povsem vseeno, kje kdo sedi," je poudaril za STA.

Hršak: Zagotovo je za državljane boljša nova koalicija

Poslanec DeSUS Ivan Hršak ocenjuje, da je možnost oblikovanja nove koalicije velika. "Zagotovo je za državljane boljše, da se ustvari neka koalicija, oddela mandat in da se v tem času sprejme zakone," je pojasnil ob robu seje v DZ. Spomnil je še, "da koalicije brez DeSUS ni".

Spomnil je tudi, da je bilo v zadnjem letu že več volitev in da volitve stanejo. "Denarja stranke nimajo in mislim, da bodo naredile vse, da bi neka trdna koalicija, ki ne bo imela minimalnega števila glasov, lahko delala ta mandat," je ocenil.

Kociprova: Smiselno bi bilo sprejeti spremembe volilne zakonodaje

Verjame, da pogovori o novi vladi že potekajo, a pravi, da vanje ni vključen. "To novo koalicijo si bodo verjetno želele tiste stranke, ki zdaj ne vidijo, da bi se vrnile v parlament," je povedal. Ob tem je dodal, da v DeSUS te bojazni nimajo. "DeSUS je vedno ključen, brez DeSUS ni nič. Dejansko se je pokazalo, da koalicije brez DeSUS ni," je navedel za STA. Kot je dejal, so vedno tudi konstruktiven koalicijski partner.

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je povedala, da z njimi trenutno ne potekajo pogovori o morebitnem povezovanju v novo koalicijo. So se pa poslanci SAB danes pogovarjali o tem, da bi bilo še pred volitvami smiselno poskusiti sprejeti spremembe volilne zakonodaje. Če je to realno, so pripravljeni z volitvami nekoliko počakati, poroča STA.

Han: Zaradi Šarčevih izjav sem še 15. januarja mislil, da padca vlade ne bo

V SD vidijo kot najboljšo možnost predčasne volitve. "Iskreno mislim, da je v takšnem primeru najbolj čista varianta, da gremo čim prej na predčasne volitve in da dobi Slovenija operativno vlado," je povedal vodja poslancev Matjaž Han. Zaradi Šarčevih izjav je še 15. januarja mislil, da padca vlade ne bo.

"Če ne moreš delati, je najmanj, da pokličeš v petek pet predsednikov strank in rečeš: 'Fantje moji in dekleta, jaz ne morem več.' In odstopiš," je do premierjevega načina odstopa kritičen vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Foto: STA Han je ob robu seje DZ spomnil, da je Delo 15. januarja objavilo intervju s premierjem, v katerem pojasnjuje, da razlogov za padec vlade ni. Zato je – tako meni Han – razlog za odstop premierja odstop finančnega ministra Andreja Bertonclja. "Bertoncelj je odstopil in ko odstopi minister za finance, ki je najožji sodelavec pri vsakem predsedniku vlade, alarmi seveda zazvonijo. Škoda, da delamo iz tega ne vem kakšne zgodbe, da se ni dalo delati, ker 15. januarja se je še dalo," je povedal.

Kritičen je tudi do načina, na katerega je premier odstopil. "Če ne moreš delati, je najmanj, da pokličeš v petek pet predsednikov strank in rečeš: 'Fantje moji in dekleta, jaz ne morem več.' In odstopiš," je do premierjevega načina odstopa kritičen Han. Dodal je, da je zato še 15. januarja mislil, da so 'najboljši prijatelji'.

V pogovorih o morebitni novi vladi v stranki za zdaj ne sodelujejo, niti jih k pogovorom ni nihče povabil. "Do predčasnih volitev lahko pride samo, če Janez Janša reče, da se ne gre. Je pa dejstvo, da je Marjan Šarec omogočil Janezu Janši, da lahko vlada in da lahko tudi naslednje volitve zmaga kot relativni zmagovalec," ob tem za STA dodaja Han.

Stranke, ki razmišljajo o sodelovanju v morebitni novi koaliciji, razume. "Jaz razumem stranke, ki imajo v tem trenutku malo slabše rezultate volilnih anket. Vsi smo krvavi pod kožo in razumem, da se lahko nekateri pogovarjajo – tudi državotvorno –, da lahko še naprej ostajajo v vladi," je povedal.

Vatovec: Na volitvah bi se lahko okrepile stranke z jasnimi ukrepi v korist državljanov

Po oceni vodje poslancev Levice Mateja T. Vatovca bi bile najboljša možnost predčasne volitve, saj bi bila kakršnakoli koalicija, ki bi se ji uspelo oblikovati v tem mandatu, slabša od aktualne. Na volitvah pa bi se lahko okrepile predvsem stranke, ki zagovarjajo jasne ukrepe v korist državljanov, je dejal za STA.

Prav tako bi se po oceni Vatovca na predčasnih volitvah lahko izoblikovala nova kombinatorika, ki bi oslabila stare navade starih politik. "To so tudi politike, ki smo jim očitno priča tudi danes, ko so po včerajšnjem odstopu nekatere stranke koalicije začele hitro kalkulirati glede svojih osebnih ali drugih strankarskih interesov," je bil kritičen v izjavi ob robu seje DZ.

Prvi preizkusni kamen nenačelnosti bo po besedah vodje poslancev Levice Mateja T. Vatovca verjetno že v sredo, ko bodo poslanci odločali o "zelo načelni zadevi". Foto: STA

Kot je dejal, to ni nobeno presenečenje, saj da so se takšnih nenačelnosti nagledali v zadnjem letu. "Kakršnokoli dogovarjanje nekaterih strank koalicije za morebitno novo koalicijo je samo nadaljevanje te nenačelnosti," je prepričan Vatovec.

Prvi preizkusni kamen nenačelnosti bo po njegovih besedah verjetno že v sredo, ko bodo poslanci odločali o "zelo načelni zadevi": "Ali bomo z delno ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja poskrbeli, da bo šel denar v javno zdravstveno blagajno, ali bomo še naprej financirali interes zasebnih zavarovalnic." Meni namreč, da so bo pri glasovanju verjetno zelo jasno pokazalo, kam težijo določene koalicijske stranke.

Horvat: Volilno telo bo najbrž kmalu ugotovilo, da novi obrazi niso prava rešitev za državo

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je dan po Šarčevem odstopu in odzivu predsednika NSi Mateja Tonina, da so najboljša možnost predčasne volitve, priznal, da ne vedo, kakšni bodo rezultati na volitvah. Hkrati pa ocenjuje, da bo najbrž tudi volilno telo kmalu ugotovilo, da novi obrazi niso prava rešitev za državo.

Izvršilni odbor NSi je namreč v ponedeljek zvečer ustanovil volilni štab in takoj pričel s postopki evidentiranja kandidatov za parlamentarne volitve. Sklep o tem so sprejeli soglasno, poroča STA.

Tonin je že čez dan v prvem odzivu na odstop predsednika vlade ocenil, da v teh okoliščinah ni smiselno oblikovati nove koalicije, četudi možnosti pogovorov o novi koaliciji – če bi bili k njim povabljeni – v NSi ne zavračajo. Že Tonin je dejal, da je treba pustiti vrata odprta. Temu pa je danes v izjavi ob robu seje DZ pritrdil tudi Horvat. "NSi ima odprta vrata za vse prave, korektne politične partnerje, vrat nikoli ne zapiramo," je dejal in pojasnil, da sklepa o preprečevanju kakršnihkoli pogovorov izvršilni odbor ni sprejel.

Po besedah poslanca so ponedeljkove odločitve izvršilnega odbora stranke vezane na trenutne okoliščine, ki pa se lahko spreminjajo. "Mi jih bomo spremljali in se potem optimalno odzvali," je napovedal.