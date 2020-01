Javil se je Šarec: Nekateri so se obnašali, kot da imajo 30 poslancev

Po ponedeljkovi napovedi o odstopu je Marjan Šarec podpisal odstopno izjavo. Ob tem je zavrnil očitke, da je njegov odstop posledica odstopa finančnega ministra Andreja Bertonclja. "Pri toliko zamenjanih ministrih pa res to ne more biti glavni problem," je zapisal Šarec.

V ponedeljek je Marjan Šarec po nekaj manj kot letu in pol odstopil kot premier slovenske vlade. Kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook, je bil odstop v tem trenutku edina mogoča rešitev.

"S to vlado se tega žal ni dalo storiti. Brez podpore v parlamentu. Odtegnila nam jo je Levica, ki je nekajkrat celo glasovala zelo usklajeno s SDS. S svojeglavim poslancem stranke DeSUS in še drugimi težavami," je o problemih zdaj že nekdanje vlade zapisal Šarec.

Šarec: Nisem odstopil zaradi Bertonclja

Finančni minsiter Andrej Bertoncelj je prav tako odstopil v ponedeljek. Foto: STA Šarec je vodil manjšinsko vlado, ki je imela v najboljšem primeru 43 glasov v 90-članskem parlamentu. Nekdanji predsednik vlade je svoj odstop napovedal v ponedeljek dopoldne, ko je bilo jasno, da bo zaradi nesoglasij z zdravstvenim ministrom Alešem Šabedrom odstopil finančni minister Andrej Bertoncelj. A Šarec pravi, da to ni bil povod za odstop.

"Čeprav moji nekdanji partnerji skušajo prikazati moj odstop kot posledico odstopa ministra, je vsakomur jasno, da so vzroki drugje. Pri toliko zamenjanih ministrih pa res to ne more biti glavni problem. Za učinkovito delovanje vlade bi moral narediti temeljito rekonstrukcijo ministrske ekipe. A čemu? Kakšen smisel bi imeli vsi napori? S svojimi 13 poslanci sem naredil, kar sem lahko," je še zapisal Šarec in dodal, da so se nekateri obnašali, kot da imajo 30 poslancev, čeprav so jih imeli v resnici le pet.

"Edina poštena opcija je, da gremo na predčasne volitve in da ljudje povedo, kdo ima podporo in kdo ne," je dodal Šarec.

Slovenci večinoma za predčasne volitve

Šarec je s svojimi razlogi za odstop, kot kaže, prepričal ljudi, če izhajamo iz ankete Dnevnika. Izvedla jo je Ninamedia, v njej pa je nekaj več kot 54 odstotkov vprašanih odgovorilo, da jih je Šarec s svojimi razlogi prepričal.

V odzivih po odstopu Šarca so bili večinoma vsi predsedniki strank bolj ali manj naklonjeni predčasnim volitvami, z izjemo SMC. "Ne vidim potrebe za nove volitve. Volitev je bilo v zadnjem obdobju preveč," je v ponedeljek po napovedanem odstopu dejal Zdravko Počivalšek.

Za predčasne volitve so po anketi, ki jo je za Dnevnik opravila Ninamedia, tudi Slovenci. Šestdeset odstotkov vprašanih je prepričanih, da so najboljša rešitev predčasne volitve, nekaj več kot deset odstotkov pa jih meni, da naj vlado sestavi kdo drug.